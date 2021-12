E o escolhido é... Allano

Como deve ser ir a campo sem nenhuma possibilidade de glória? Será que os pelos se arrepiam como o fariam em um jogo decisivo? E a expectativa na noite anterior, será que atormenta tanto a ponto de alterar o curso dos sonhos?

A montanha-russa de emoções que costuma acompanhar esportes como o futebol não passaria perto da Fonte Nova no último sábado. O Bahia enfrentava o Luverdense e, se perdesse ou empatasse, apenas cavaria um pouco mais o buraco da crise. Caso viesse o triunfo, não significaria muito. Só o cumprimento de uma obrigação para continuar respirando na Série B.

Confirmado o 1 a 0 a favor - o primeiro sucesso em um mês de julho já próximo do fim - nada muda, apesar de tantas novidades. Foram cinco estreias em um time remodelado que pouco empolgou, não convenceu, apesar do bom volume de jogo em alguns momentos da primeira etapa.

Entretanto, eu seria cruel se não ressalvasse aqui o que vi de positivo. E não foi lá muita coisa. Fiz uma pequena enquete com meus colegas de redação e todos citaram o lateral direito Eduardo ou o volante Luiz Antônio como os destaques entre os debutantes. Deve ter pesado aí o parâmetro em relação a quem vinha atuando antes nos setores; mas, talvez pelo mesmo motivo e por acreditar que era essa a principal carência do Bahia, escolhi outro preferido: o atacante Allano, que, na minha pesquisa interna, foi eleito pela maioria o pior entre os estreantes.

O fato de ter perdido um gol frente a frente com o goleiro influencia. Não é raro que julguem um atleta - para o mal ou para o bem - por conta de um lance isolado. Fugir do biotipo de jogador velocista, que geralmente tem baixa estatura e é mais habilidoso, também pode pesar contra ele. "O cara é cheio de perna", disse um dos votantes, sem notar que seu tipo físico (altura acima da média: 1,77 m) traz outros benefícios.

Allano protege muito bem a bola, e isso o faz dar mais sequência às jogadas que os outros pontas dos quais o Bahia dispõe. Além disso, a possibilidade maior de ganhar disputas com os zagueiros lhe dá confiança para trabalhar como um segundo atacante, sempre aparecendo na área ou nas proximidades dela - algo que, no setor, só Edigar Junio já fez durante sua melhor fase.

Em diagonal

O canhoto, com seus importantes deslocamentos em diagonal da esquerda para a direita, conseguiu ser acionado em oito oportunidades em jogadas agudas. Isso sem falar nas ocasiões em que ele se fez presente e ajudou mesmo sem tocar na bola. Aconteceu no gol de Luiz Antônio, no qual era o alvo do cruzamento de Renato Cajá, e no 'quase gol contra' do lateral adversário Paulinho.

Os lances em que o atacante participou com a bola estão enumerados no infográfico. Acionado por seis jogadores diferentes, Allano mostrou-se eficaz ao partir no limiar da linha do impedimento para receber passes verticais dos meias Juninho, Renato Cajá e Luiz Antônio, e até do centroavante Hernane. Concluiu mal uma vez, em duas acabou desarmado e na outra foi parado por marcação duvidosa de impedimento. Allano também foi bastante procurado em cruzamentos - que originam muitos gols no futebol atual, mas não têm dado frutos no Bahia.

No chuveirinho feito da esquerda por João Paulo Gomes, ele testou para fora. Nos três de Eduardo, parceiro no lado direito do campo, teve o chute travado em uma oportunidade, concluiu sem perigo em outra e errou o passe de cabeça para Hernane na restante.

Ou seja, resultado imediato não houve, apenas erros cruciais nas jogadas certas. O ideal para o futuro de Allano no Bahia é que, no duelo deste sábado, fora de casa, com o Bragantino - jogo no qual, este sim, um triunfo terá significado relevante - ele consiga se destacar também na parte técnica. Aí, talvez, possa mudar a versão do julgamento apressado que sempre é feito.

