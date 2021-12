É crise ou não é?

É engraçado. Você passa o ano todo acompanhando os jogos épicos do Baianão - em gramados impecáveis como o do Adauto Morais -, as inesquecíveis batalhas da megaqualificada Copa do Nordeste e os encontros da nata do futebol nacional na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Tudo isso para, na mais inútil das inúteis discussões futebolísticas em roda de amigos - uma mão com o dedo em riste e a outra abrigando um copo de cerveja -, disparar: "o futebol inglês está em crise".

Maluquice das brabas. E o pior é constatar que o maluco é você. Mais grave ainda: continuar achando, depois dessa reflexão, que tem razão. Argumentos não faltam. Nunca faltam, diria certo jornalista/poeta/humorista capaz de inventar vários para tirar o Palmeiras do seu ranking de 20 maiores clubes do país e colocar Souza Caveirão num patamar histórico superior ao de Evair.

Voltando à Inglaterra, tiro da manga minha primeira carta. Desde 2011/12, quando o Chelsea faturou o último título do país na Liga dos Campeões, ingleses nunca passaram das semifinais do principal torneio de clubes do mundo. Em 2012/13, só o Manchester United chegou às oitavas, e caiu. Na temporada seguinte, o Chelsea foi cavaleiro solitário a partir das quartas até cair nas semi. E, em 2014/15, os times da Terra da Rainha se ausentaram de novo das quartas de final.

Resultados. No futebol, nem sempre dá a lógica, rebatem. E mais um argumento sai do forno: por que os grandes ingleses têm se complicado tanto contra os pequenos de lá? O motivo seria o fortalecimento dos mais modestos, como consideram alguns? Então não entendo como eles não aprontam nada na Liga Europa, enquanto os espanhóis - que cansam de apanhar de Barcelona e Real Madrid - ganharam três das últimas quatro edições do certame de segundo escalão do Velho Mundo.

Já na solidão pré-Réveillon de quem fica em Salvador trabalhando, ganhei mais munição ontem ao assistir a Manchester United 0x0 Chelsea. Os dois maiores clubes do momento na Inglaterra são os mais adequados exemplos da suposta crise. Não estamos falando do futebol brasileiro, mas o técnico Louis Van Gaal, dos Red Devils, está na corda bamba, e o Chelsea trocou recentemente José Mourinho por Guus Hiddink.

Boas ideias

Mas o que vi ontem é que as equipes até estão apoiadas em boas ideias. Van Gaal transformou o antes meio-campista Daley Blind em zagueiro e qualificou a saída de bola do time, que teve 63% da posse no duelo. Além disso, trouxe Young da lateral do ataque para a defesa e concedeu ofensividade à equipe, que cria muito pelas pontas. O United fez uma boa partida, saiu até aplaudido pela torcida. Porém, não vence há oito jogos. Seu maior ídolo, Rooney, está muito mal. Perdeu duas das seis chances claras que a equipe criou.

Já o Chelsea, atual campeão, está apenas três pontos à frente da zona da degola. Sem centroavante fixo, sua movimentação no ataque é interessante, com Oscar, Willian, Pedro e Hazard trocando de posição o tempo todo. Os quatro, no entanto, não vêm bem tecnicamente. Destaque para o omisso Oscar, que, quando aparece, trava o jogo. No contra-ataque ilustrado no infográfico, ele tinha quatro opções de passe, mas carregou demais a bola e errou. Ainda ficou com a sobra, mas acabou desarmado. Não participou de nenhum dos três míseros lances agudos dos Blues.

Enquanto isso, os caríssimos Fábregas e Diego Costa são subutilizados. No United, Depay, que custou mais de R$ 100 milhões, esquenta o banco.

Sendo assim, os culpados são mesmo os técnicos? Ou os ingleses estão copiando nossa inteligência limitada? Afinal, é crise ou não é?

