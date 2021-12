Pessoas críticas são cruéis. Ah, está indo tudo bem, tem certeza? Pois essa turma vai lá e busca algo para confrontar e criar dúvidas. Um time tem brilhado no toque de bola ofensivo? Mas como se defende nas bolas paradas contrárias? Tem obtido sucesso nas jogadas aéreas? E quando for necessário um pouco mais de inventividade?

Um desafio para essas pessoas (como eu) é assistir à Seleção Brasileira sob o comando de Tite. São sete vitórias consecutivas nas Eliminatórias para a Copa de 2018, todas em atuações convincentes – 21 gols marcados e dois sofridos. O ataque tem produzido muito, a defesa vem sofrendo pouco.

Eu poderia questionar uma coisa: e contra uma retranca pesada, como o time se sairia? É inegável que o Brasil funciona melhor em velocidade, aproveitando as saídas dos adversários. Além disso, até então não houve grandes confrontos com equipes que exigissem mais paciência e criatividade do setor ofensivo para furar linhas rígidas de defesa. Quatro desses sete embates ocorreram fora de casa, onde os anfitriões se sentem mais na obrigação de atacar. Nos três como mandante, a Seleção encarou dois times sem aptidão para retrancas – Colômbia e Argentina – além de um saco de pancadas, a Bolívia.

A argumentação poderia até ser engolida por quem não viu ou não prestou devida atenção aos jogos; por quem acha que a mística uruguaia no Centenario poderia ter empolgado os anfitriões a ponto de se arriscar em demasia e sofrer com os contra-ataques brasileiros.

É claro que isso também foi visto na goleada da Amarelinha por 4 a 1 na última quinta. Porém, a partida, em linhas gerais, teve outro panorama. Primeiro ponto: o Brasil ficou com a bola por 70% do tempo. Segundo: o time em diversos momentos se postou inteiramente no campo de ataque, sufocando os 11 retraídos uruguaios.

Exemplo perfeito é o lance do segundo gol da Seleção (veja abaixo no infográfico). O duelo estava empatado em 1 a 1, e eram decorridos seis minutos do segundo tempo. Ou seja, nada apontava para uma situação favorável para qualquer dos lados. Entretanto, os comandados de Tite se sentiram à vontade para avançar até a intermediária ofensiva no momento em que Marcelo se preparava para cobrar lateral na ponta esquerda – apenas o zagueiro Marquinhos não se apresentou no posicionamento de ataque.

Quando Marcelo acionou Casemiro no passe com as mãos, todos os jogadores da Celeste passaram a estar atrás da linha da bola. A partir daí, numa trama que teve tabela com Daniel Alves e abertura para a ponta direita com Philippe Coutinho, a redonda chegou aos pés do centroavante Roberto Firmino, na entrada da área, após cinco trocas de passes e 10 toques na bola em 10 segundos.

Avalanche

Apesar da presença de todos os marcadores – e não marcadores – uruguaios na jogada, conter a avalanche de tantos adversários em movimentações verticais torna-se uma tarefa nada fácil. Quando Firmino recebe e gira, o meia-atacante Coutinho e o ousado volante Paulinho já avançam à pequena área na esperança do rebote. O destino acabou sorrindo para Paulinho, que ainda marcou outros dois gols no jogo, um em lindo chute do meio da rua e outro em nova aproximação à meta rival.

Hoje, no desafio contra o Paraguai, time conhecido pela segurança defensiva – e que bateu recentemente a Argentina, como visitante, por 1 a 0 – a Seleção certamente terá de superar essa postura retraída do rival em um número muito maior de ocasiões. Ainda assim, não prevejo grandes dificuldades. Ando curioso para ver a equipe de Tite encarar as potências europeias. Só assim é que dúvidas – ou mais certezas – vão aparecer.

