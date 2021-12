Parece que virou mesmo clichê propagar a todos os mundos, após jogos de Bahia e Vitória, a clássica frase: "São duas carniças". Depois, é só abrir os braços para receber aplausos e elogios: "Esse é realista!".

Na maioria das vezes, o discurso repetido realmente cabe. Neste domingo, não. O Bahia, que tantas e tantas vezes mereceu críticas nesta coluna, realizou uma partida admirável no Ba-Vi do Barradão.

Não exatamente por ter sido superior durante quase todo o tempo mesmo com um jogador a menos. Isso aconteceu muito mais pela incompetência do combalido rival.

O Tricolor surpreendeu pela postura e afirmação de um jeito de jogar: ofensivo, verdadeiramente ofensivo. E dando prioridade ao setor do campo crucial no futebol de hoje. Enquanto o Vitória faz sempre conexões diretas, praticamente ignorando seu meio-campo, o Bahia agrupa seus principais jogadores ali.

Exemplo bom disso é o lance do gol (confira no infográfico). Após o zagueiro Titi rebater tiro de meta cobrado pelo goleiro rubro-negro Fernando Miguel, a bola fica com o meia Tiago Real ainda na intermediária defensiva. A partir daí, são nove toques na bola em 10 segundos até a conclusão da jogada, de Kieza.

Quatro atletas participam do lance, entre passes espertos na meiuca e movimentação decisiva dos atacantes. Real toca para Willians, que passa de peito para Kieza acionar Bruno Paulista. Este, ao invés de percorrer o espaço que tem à disposição para si, acelera o lance com uma clareadora devolução para o camisa 9.

Neste instante, ele interrompe a série de passes de primeira para dominar antes de reencontrar Willians, já aberto pela esquerda. Este também amansa a bola antes de tocar de volta para o chute de Kieza, defendido por Fernando. Maxi, que acompanhava o lance desde seu início, faz no rebote. Mostra perfeita de transição entre defesa e ataque com passes rápidos e precisos.

Porém, o Esquadrão e seus personagens não merecem apenas elogios. E é aí que entra outro clichê: "O treinador Sérgio Soares decidiu a favor do Bahia com as substituições no segundo tempo". Não, discordo. As mudanças foram tardias. A escalação, errada.

Nos últimos dois jogos, Bruno Paulista foi preterido por Pittoni certamente pelo fato de o segundo, como principal responsável pela marcação, guardar mais seu lugar. Assim, Soares age contra seu próprio princípio à frente do Bahia: o de promover movimentação constante dos atletas.

Fora isso, perde um jogador de toque de bola rápido, passada larga e com poder de finalização de longe. Ganha um atleta de toques lentos e curtos, de raras chegadas à área ofensiva e pouca velocidade.

Quando o paraguaio foi expulso, aos 26 do primeiro tempo, o treinador do Bahia teve a chance de corrigir outro equívoco inicial. Tirar o 'paradão' Léo Gamalho, que não acompanha o estilo de jogo do resto do time, para colocar Bruno mais cedo. Ele só foi entrar, ao lado do veloz Willians, no começo do tempo final. Foram decisivos para o empate, mas também merecem 'alfinetadas'.

Jogador de movimentação interessante para atacar e defender, Willians não evoluiu tecnicamente desde que saiu do Vitória. Seus toques e chutes sempre saem mascados.

Já Bruno precisa escolher melhor suas jogadas. Desarma bem os adversários e tem boa técnica de passe, mas erra muitas vezes por afobação e excesso de preciosismo.

E o Vitória?

Não tenho muito o que falar sobre o Leão. Um time sem brilho, com um meio-campo marginalizado e um ataque formado por individualistas. O técnico Ricardo Drubscky está na berlinda, com razão. Os jogadores não ajudam, mas ele demora a procurar solução.

