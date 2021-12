Doença Real

Cristiano Ronaldo está incomodado. Briga o tempo todo com os colegas de time, pede a bola, grita, esperneia, nem se importa tanto com a conservação perfeita de seu impecável penteado.

É que o Real Madrid vive, nesta temporada, a primeira fase de questionamento, justo quando as competições estão rumando para a parte decisiva. Já eliminado na Copa do Rei, o atual campeão europeu levou, recentemente, goleada de 4 a 0 contra o rival Atlético de Madrid e não vence há duas rodadas no Campeonato Espanhol,do qual não é mais o líder.

Neste sábado, perdeu por 1 a 0 para o Athletic Bilbao. Diante de um adversário tradicionalmente forte em seus domínios, o resultado não pode ser considerado anormal. A forma como os merengues atuaram, no entanto, sim.

Cheguei a pontuar neste espaço que o Real se tornou o melhor time do mundo quando passou a ter um jogo completo. Com a contratação do meia alemão Toni Kroos após o sucesso na Copa de 2014, a equipe de Madri ganhou alternativas. Deixou de depender apenas de seus contra-ataques empolgantes e da força nas jogadas aéreas. Entrou na onda das grandes equipes desta década, que valorizam a posse de bola.

Em Bilbao, porém, viu-se um Real doente. E os pontos vermelhos no infográfico são alguns dos sintomas mais importantes. Representam todas as vezes em que os merengues tiveram o domínio da bola e o desperdiçaram sem construir lances objetivos. No embate, o time teve a posse da bola em 109 oportunidades, mas apenas em 17 delas (15%) não se viu desarmado ou obrigado a rifar a bola em chutões e chuveirinhos à área.

Isso sem falar nos passes simples errados. Com 64% de posse da redonda, o Real Madrid acertou 84% de seus passes. A título de comparação, no último triunfo merengue mais convincente, um 3 a 0 sobre o Espanyol em 10 de janeiro,o aproveitamento foi de 89% no fundamento.

Melhor da equipe no quesito, com 92% de média, Kroos superou-se no jogo citado, com 95%. Diante do Athletic, entretanto, esteve irreconhecível. Errou em lances banais, foi desarmado várias vezes no campo de defesa e acabou com 87% de acerto nos passes. Foi substituído pelo brasileiro Lucas Silva no segundo tempo.

Porcentagens ainda menores tiveram jogadores de frente, como Bale (69%) e Benzema (76%), que raramente conseguiram dar sequência às jogadas. O armador Isco(82%) exagerou em arriscar. Se passes infiltrantes invariavelmente encontravam as pernas de atletas bascos. Um deles, aos 15 da etapa final, resultou na única boa chance de gol do Real em toda a partida.

Após desviar em um zagueiro do Athletic, a bola lançada por ele chegou aos pés de Benzema, que carimbou o goleiro. Os restantes 16 lances nos quais os merengues não ofereceram presentes ao adversário tiveram fim menos relevante. Foram seis finalizações a gol, sendo apenas uma na direção da meta, cinco conclusões bloqueadas e cinco falhas no passe crucial.

Zona de conforto

E Cristiano Ronaldo, onde estava? Assisti à partida na ESPN e fico com a explicação do comentarista Paulo Calçade sobre o sumiço do Gajo. Ele disse mais ou menos assim: quando as coisas não estão dando certo, o 'melhor do mundo' precisar deixar o conforto do papel de definidor dos lances e participar mais da construção do jogo. Não o fez.

CR7 pegou na bola apenas 38 vezes (Isco, o mais participativo do Real, deu 90 toques nela). O português executou dois dribles e tentou duas finalizações, uma que errou o alvo e outra que terminou bloqueada. Nenhum de seus passes mais agudos encontrou

companheiros.

Em um duelo no qual o rival não permite contra-ataques, a troca de bolas precisa funcionar com eficácia, mas jogadores como Cristiano Ronaldo e Bale mostram-se apressados demais para isso.

Esse dilema tem desenvolvido a doença da qual o Real Madrid sofre no momento. Os círculos vermelhos do infográfico remetem ao sarampo, um mal que incomoda, mas geralmente passa rápido. Enquanto isso, o Barcelona, novo líder do Espanhol, esfrega as mãos para o clássico do dia 22.

