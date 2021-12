Direita ou esquerda?

Quem vai jogar aberto na esquerda do ataque? E na direita? É melhor que eles atuem do lado oposto ao pé preferido ou o contrário? Perguntas que, poucos anos atrás, não fariam muito sentido. Os pontas haviam desaparecido, mas voltaram com função defensiva extra. Não precisam mais ser tão habilidosos - apesar de muitos serem. Necessitam, sim, de fôlego para correr de uma beira da área à outra.

Poucos times fogem à essa regra do esquema com dois atacantes abertos e um centralizado. Um deles é a Juventus, que mesmo sem os recursos de outros concorrentes, chegou à final da última Liga dos Campeões e promete incomodar nesta - o problema é que o sorteio de ontem colocou o fortíssimo Bayern no seu caminho já nas oitavas.

A Juve joga no 3-5-2, raro hoje em dia. E seu funcionamento não é muito simples de entender. São, de fato, três zagueiros, mas no decorrer da partida Barzagli costuma se tornar lateral direito. Do outro lado, o beque Chielini exerce papel semelhante. Quando isso acontece, o esquema se transforma em 4-4-2 e a linha do meio-campo é imprensada, fazendo com que seus componentes atuem bem próximos e consigam manter uma posse de bola eficiente.

No setor, Pogba é a estrela. Centralizador e egocêntrico, praticamente não deixa que as jogadas não passem por ele. O francês sempre teve estilo 'metido a besta', mas, com as saídas das referências Pirlo e Tévez, abriu ainda mais as asas. Isso faz seus demais colegas terem dificuldade de brilhar, mas o jovem argentino Paulo Dybala o faz mesmo assim.

Quem não o conhece do decadente Campeonato Italiano - no qual ele se destaca desde a temporada passada, quando vestia a camisa do Palermo - deve lembrar do canhotinho que deu trabalho nos minutos finais do último duelo entre Brasil e Argentina.

Flutuante

Ele é talentoso, mas o que me chama mais atenção é o seu posicionamento, semelhante ao de Tévez em 2014/15. Atua como segundo atacante, função quase extinta desde o reaparecimento dos pontas. Tem liberdade para flutuar, sem lado fixo, o que pode ser visto no infográfico. Os círculos representam as 33 vezes em que ele tocou na bola. Suas jogadas partiram da direita em 19 (58%) oportunidades. Da esquerda, em 14.

O estilo incisivo aparece nas nove arrancadas que fez antes de concluir os lances (os deslocamentos estão representados pelas linhas pontilhadas). Dois deles resultaram em gol. No segundo do time, foi acionado por Pogba, avançou e, após dividida com o goleiro, Mandzukic aproveitou a sobra. No terceiro, recebeu na área, deu um de seus três dribles completos na partida e balançou a rede com uma de suas três finalizações no alvo - a quarta foi para fora. Essas jogadas mais agudas estão pintadas de vermelho. As demais, de azul.

Apesar da estatura mediana (1,77 m), Dybala pode até atuar como atacante isolado. Prova disso são as três disputas aéreas que ganhou no jogo e as poucas bolas perdidas por desarmes de rivais (duas).

O garoto tem só 22 anos e está na mira do Barcelona. Lugar mais adequado para um candidato a astro não existe.

