Dilema dos melhores

Escalar todos os jogadores mais qualificados, mesmo não convencido sobre o melhor funcionamento da equipe desta forma? Deixar um ou outro cara com potencial de decisão no banco para dar prioridade àqueles que talvez se encaixem mais perfeitamente na estratégia de jogo? A resposta é fácil para os reis do óbvio: buscar o equilíbrio.

Mas é claro que o dilema apresenta-se altamente complicado, principalmente para treinadores que dispõem de várias opções de qualidade. Exemplos de times recheados de estrelas que somaram fracassos não faltam. O Flamengo de 1995 - com Romário, Sávio e Edmundo - sempre é lembrado nesses casos. O Real Madrid dos Galácticos também não rendeu tudo que se esperava no início deste século.

Na Seleção Brasileira, não há - com exceção de Neymar - superastros. Ou seja, a dificuldade não está em administrar egos e/ou vaidades, mas propriamente em encontrar a melhor forma de atuar com os melhores jogadores.

Não tenho nenhuma dúvida de que Philippe Coutinho, na função de protagonista como construtor de jogo, está no top 5 do futebol mundial. Não coloco nessa lista Cristiano Ronaldo, que há algum tempo estabeleceu como prioridade se afirmar como o melhor definidor do planeta. Pouco constrói além disso. Coutinho, é claro, fica atrás de Neymar e Messi. Porém, ganha de nomes festejados como Hazard, Dybala, Douglas Costa, Robben, Ribery e Alexis Sánchez. Posiciona-se no mesmo nível de De Bruyne, Bale e Griezmann.

Menos artístico, mais direto. Menos driblador, mais meia. Apesar das características diferentes, ele joga na mesma posição de Neymar, o que deixa para Tite o dilema de precisar buscar uma alternativa diferente para escalar ambos.

No jogo de quinta-feira - o 5 a 0 sobre a Bolívia - o treinador fez seu primeiro teste com os dois juntos desde o início (ilustrado com o número 1 no infográfico). A solução foi tirar Coutinho da posição onde ele joga melhor. Mesmo do lado direito, foi bem. Fez até gol. Porém, participou muito menos do que o habitual, no Liverpool - ou mesmo quando entrou no decorrer das partidas na Seleção de Tite.

Na direita, o Brasil ficou com dois atletas que não têm facilidade de chegar ao fundo - Coutinho e Daniel Alves. Preferem afunilar. Giuliano - que entrou no lugar de Paulinho, mas é menos vertical que o ex-corintiano e costuma se deslocar mais pelos lados - foi quem compensou. Ainda assim, a Seleção concentrou a maior parte de seus bons lances na esquerda, com Neymar movimentando-se em diagonal e contando com a aproximação de Gabriel Jesus e a ultrapassagem de Filipe Luis.

Hoje, no duelo com a Venezuela, veremos Coutinho na sua (número 2), com a árdua tarefa de fazer com que ninguém sinta saudade de Neymar, suspenso. Na direita, o veloz Willian dará a profundidade que faltou ao setor no último jogo. Ele precisa voltar à boa fase técnica, pois sua característica faz falta.

Craques juntos

A formação número 3 no infográfico, hipotética, foi elaborada por mim. É uma opção que deixa o Brasil mais ofensivo, com Coutinho no lugar do armador Renato Augusto, e aproxima os jogadores com maior capacidade de decisão da equipe - o natural retorno de Marcelo na vaga de Filipe Luis potencializaria isso. É algo a se pensar, apesar de eu reconhecer que esse time seria mais vulnerável e penderia ainda mais para a esquerda na linha ofensiva.

Bom é ter vários papéis na mão e brincar com as possibilidades sem sofrer com o peso de decidir de fato. Depois, se for comprovado que pensei besteira, finjo que esqueci.

