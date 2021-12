Estava nos três 'banhos de cuia' que o despreocupado Marcos Aurélio tentou dar no meio de campo, no passe de peito estilo 'partida de futevôlei em domingo ensolarado' de Uelliton, na perigosa cabeçada de Dinei com Demerson pregado no chão ao seu lado, nas três divididas vencidas pelos jogadores do Leão logo nos primeiros 30 segundos de bola rolando.

Nenhum jogador, dirigente ou o técnico do Bahia vai admitir, mas não preciso disso para afirmar: estavam em todas as jogadas citadas acima as provas de que o Tricolor perdeu o Ba-Vi porque teve muito menos vontade de vencer do que o Vitória, mais vibrante desde os primeiros instantes do clássico.



Tive certeza disso em dois momentos. O segundo deles me ocorreu após ver a reprise da partida, ontem pela manhã. O detalhe moral que definiu o triunfo rubro-negro pode ser representado em números de desarmes (27 a 12 para o Vitória) e de sucesso em divididas (47 a 23). Vencer nesses dois quesitos é crucial em jogos de baixíssima qualidade técnica.

O momento número 1 me veio quando eu ainda estava na Arena Fonte Nova. Após presenciar a terceira tentativa de Marcos Aurélio de encobrir o adversário - o que ocasionou a quinta de suas cinco bolas perdidas no embate -, olhei para o banco de reservas do Bahia, onde o técnico Gilson Kleina assistia a tudo impassível. Era mesmo possível não se indignar com aquilo?



Para os tricolores, a resposta é não. Ainda mais porque, na sequência do lance, saiu o gol de Luiz Gustavo, que definiu o placar em 2 a 1 para o Leão.



Este é um dos detalhes táticos que trago para a coluna de hoje. No tento, vê-se claramente a diferença de postura dos times. O Bahia tinha sempre seus meio-campistas recuados demais. No lance, os tricolores Uelliton e Rafael Miranda guardavam a área defensiva. Volante como eles, o rubro-negro Luiz Gustavo avançava para buscar o gol na intermediária ofensiva. Não se pode dizer que estava completamente livre porque os atacantes Maxi e Marcos Aurélio acompanhavam atentos a uma distância de aproximadamente três metros cada. Luiz dominou, ajeitou, pensou e chutou para marcar (Veja no infográfico).



