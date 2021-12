Despretensioso, mas letal

Um rubro-negro consciente, nesta Série B, nem mesmo após o 4 a 1 sobre o rival no clássico, suspirou e pensou: "Meu time tá jogando muito". Não mesmo. Pelo contrário, o grande mérito deste Vitória, campeão do primeiro turno da competição, é ter se assumido uma equipe de segunda.



Como se sabe, não conta com um craque, mas disso, entre todos os times brasileiros, só um dispõe: a Seleção Brasileira, que tem Neymar. Não possui um estilo de jogo claramente definido, tampouco se mostra superior aos adversários na maioria das partidas.



O objetivo é sempre apenas um: vencer, sem maiores pretensões, e tirar o time da Segunda Divisão. Parece óbvio, mas, inseridas no contexto da tentativa de reconstrução do futebol brasileiro, outras equipes - como Bahia, Botafogo e até mesmo o lanterna Ceará - dividem a atenção para esta meta com outra mais complicada: a busca por um jogo menos medíocre.



O Rubro-Negro, se é que pensa no assunto, deixa-o para depois. Seu manual é prático: postar-se com organização, defender-se com consistência, usar a velocidade para contra-atacar e, principalmente, aproveitar os vacilos dos rivais para introduzir seu veneno letal.



Nos últimos quatro triunfos do time, o jogo foi definido em botes de, no máximo, nove minutos. Explico: pares de gols com intervalos curtos entre eles resumiram um trabalho que, muitas vezes, um time leva uma partida inteira para executar. A curiosidade é que os oito tentos foram anotados de dentro da área (confira no infográfico, com os números em ordem cronológica, de onde saíram as conclusões fatais).

