De Midas a vilão

Um grande estrategista? Sempre desconfiei que não. Um farsante? Também não é para tanto. Sempre coloquei uma interrogação sobre o sucesso de Ney Franco à frente do Vitória no Brasileirão de 2013. Tinha realmente a equipe aptidão para terminar o ano a um pé da Libertadores ou altas doses de sorte entraram na jogada?

Por mais que eu saiba que colegas rubro-negros vão espernear, afirmo que o acaso trabalhou muito em favor do Leão no ano passado. Em 21 partidas sob o comando de Ney, o time venceu 10 vezes. Em seis dos triunfos, ele só aconteceu após substituições ousadas feitas pelo treinador. Cinco delas envolveram a entrada do antigo amuleto William Henrique, puxado do limbo por Franco no segundo semestre do ano passado.

Era incrível. O famoso intérprete de "À Beira do Caos" atuava como Midas. Por mais fadada ao fracasso que parecesse sua ação no decorrer dos embates, ela tornava-se a solução para todos os problemas.

E o time ainda contou com vários lances de sorte para balançar as redes. Dos 38 gols marcados pelos pupilos de Ney Franco nas 21 partidas citadas, 17 (45%) saíram em jogadas nas quais o acaso deu o ar da graça para ajudar o Leão.

Foram quatro gols em rebotes oferecidos por zagueiros adversárias, três com conclusões 'sem querer' dos atacantes, três após presentes dos rivais, dois em tentativas de cruzamento que acabaram virando chutes e os quatro restantes em finalização desviada, sobra após chutão da defesa, cobrança de pênalti com escorregão do batedor e gol com assistência que era para ter sido uma finalização.

Depois de um desses feitos, o comentarista Roger Flores, da Sportv/Globo, afirmou: "É preciso enaltecer demais o trabalho de Ney Franco no Vitória. Como é corajosa essa equipe!".

Mas a maré mudou. Depois de 'desertar' e ir para o Flamengo no início de 2014, o treinador retornou para salvar o time do rebaixamento. E baseou seu trabalho na 'estratégia' que deu certo no ano passado.

Loucura disfarçada

Porém, a loucura disfarçada de ousadia - que tinha lógica invertida em 2013 - transformou-se em invenções descabidas. Neste sábado, Ney mandou a campo a formação que trabalhou durante toda a semana, mas, com a lesão de Nino Paraíba aos cinco minutos de bola rolando, jogou tudo para o alto e apostou na sua velha vocação de Midas. Ele não tinha outro lateral direito no banco, mas poderia ter promovido a entrada de um volante - ao invés do xodó William Henrique - antes de deslocar José Wellison ou Cáceres para a posição de Nino.

O mineiro preferiu 'ir para cima' (veja no infográfico) e o resultado foi a abertura total da defesa. O time poderia ter perdido para o Flamengo por muito mais que 4 a 0.

Antes, o técnico já tinha se dado mal com substituições arriscadas diante de Cruzeiro (William Henrique no lugar do volante Luiz Gustavo) e Atlético-MG (Edno, meia-atacante, na vaga do beque Kadu). Perdeu ali dois pontos que poderiam ser úteis hoje.

Talvez já seja tarde demais, porém, Ney deveria abandonar a pompa de personagem principal e deixar a última chance de salvação para seus jogadores, sem intervenções de risco.

