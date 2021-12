Da janela lateral

Após um início de ano assustador, o Leão deixou um claustrofóbico ambiente de crise pela janela lateral. A solução foi simples: contratação de peças fundamentais para um time medíocre obter sucesso na Série B. Uma visão a curto prazo, é claro, mas que, em comparação com a escolha do rival Bahia em apostar na base, parece, no momento, apontar para resultados mais eficientes

Por mais que o retorno do meia Pedro Ken tenha sido importante, por sua experiência e serenidade, o Leão conseguiu se diferenciar dos outros candidatos ao acesso por ter trazido laterais superiores aos dos adversários. Diogo Mateus e Diego Renan não são espetaculares, mas conferem à equipe possibilidades de ataque que antes não existiam. Agressivos, participam de quase todos os lances ofensivos, para assistir e/ou concluir.

Em nova comparação com o Bahia, é preciso destacar as diferenças que fazem, hoje, o Leão ser um time mais consistente. Enquanto o Tricolor insiste na ousadia de ser uma equipe de posse de bola, mas que falha segregando setores e concentrando o jogo em seus meias, o Vitória investe na simples solução de se fechar e investir em respostas rápidas, principalmente pelas laterais.

Lado a lado

Está no infográfico ao lado o lance emblemático do triunfo de sexta-feira, sobre o CRB. Após bola trabalhada por Rhayner, Escudero e Elton, ela chegou ao lateral esquerdo Diego Renan, que destacou-se na partida devido ao seu papel, como destro, de afunilar jogadas e funcionar praticamente como um armador.

Desta vez, ele usou a canhota para cruzar à área. Lá, estavam quatro jogadores - contingente quase inimaginável, por exemplo, em lances do pouco incisivo Bahia -, entre eles o lateral direito Diogo Mateus, que marcou de cabeça seu segundo gol na Série B. Renan, que soma um tento, deu seu segundo passe decisivo. Diogo tem um.

