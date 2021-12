Da circunstância à construção

Não vou pedir aqui que os torcedores da Seleção Brasileira não se animem com a vitória da última quinta-feira, por 3 a 0, sobre o Equador. Ela foi, sim, empolgante. A evolução tática, mesmo pequena, já é notável. E o novo técnico Tite, até pela comparação com seus antecessores, só poderia mesmo ser alçado a salvador da pátria.

Porém, não tenho dúvida em atribuir o sucesso da estreia de Titi a razões bem mais circunstanciais do que propriamente por uma estratégia 100% certeira e incontestável. No primeiro tempo, a Amarelinha sofreu com os ataques pelas laterais do Equador, mas a seleção rival esbarrou demais no seu próprio ímpeto exagerado. As investidas ofensivas não foram bem pensadas e o gás gasto nos 45 minutos iniciais acabou fazendo falta no tempo complementar.

O Brasil, que errou muito na saída de bola e deu oportunidades ao adversário na metade inicial da partida, ofereceu - como parte de uma armadilha - um domínio de jogo ainda maior aos equatorianos no segundo tempo. A partir daí, com ataques originados principalmente por roubadas de bola, o time canarinho começou a desenhar a goleada.

Por isso digo que a vitória foi circunstancial. Hoje, diante da Colômbia - em casa e depois de tanto marketing positivo por conta do ótimo início de trabalho de Tite - é bem provável que o Brasil tenha pela frente um oponente menos afoito, cauteloso. Isso deverá obrigar o time a construir seu sucesso sem necessariamente aproveitar-se tanto das brechas concedidas pelo adversário.

Paulinho

Um dos desafios será fazer Paulinho ser tão útil quanto foi contra o Equador. Criticado pela convocação do meio-campista - que, no futebol chinês, está longe de viver sua melhor fase - Tite certamente não consegue enxergar opção melhor para a função executada por seu ex-pupilo de Corinthians.

É curioso. Tratado como meia, Renato Augusto tem um posicionamento bem mais recuado que o de Paulinho, chamado por muitos de volante. Explica-se: sem grandes virtudes técnicas, Paulinho se vale muito mais de sua boa leitura de jogo e dos avanços estratégicos. Contei cinco bons lances ofensivos que contaram com a participação do jogador acionado na intermediária ofensiva. Nas cinco tramas ele recebeu a bola do craque Neymar. Em quatro delas deu velocidade à jogada com passes objetivos e arrancou rumo à área para dar opção. Na outra, arriscou de fora da área.

O Equador não soube como encaixar a marcação diante da alternativa que Paulinho oferecia à Seleção entre as linhas de meio-campo e defesa do adversário. O fato de ter recebido tantos passes dos pés de Neymar, justamente no setor de campo onde o astro costuma sofrer muitos desarmes por conta do excesso de individualismo, explica por que Tite enxerga o meia como peça crucial para suas equipes.

Está ilustrado no infográfico a parte final de um lance que teve sete trocas de passes - com participação de Daniel Alves, Renato Augusto, Neymar e Gabriel Jesus - até chegar aos pés de Paulinho, naquele momento o segundo jogador mais avançado do time.

A conclusão foi um passe preciso para Gabriel Jesus em jogada de gol paralisada pela marcação de impedimento. Não deu certo por centímetros, mas estava exemplificada ali a importância de Paulinho.

Vão torcer o nariz, enumerar vários jogadores com qualidade superior e argumentar que a função tática poderia ser executada por qualquer atleta, desde que bem orientado. Acontece que a boa leitura de jogo, assim como o talento, é um dom para poucos. E, para Tite, eles têm de andar juntos.

