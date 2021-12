Cruzada tricolor

Nunca o sentido da palavra 'cruzada' foi tão literal em uma partida de futebol. Figurinha carimbada na nossa mania de misturar eventos esportivos e bélicos, ela, desta vez, ganha nova função.

Nas investidas tricolores à área inimiga, defendida pela armada pernambucana, destacou-se apenas um meio de ataque: os cruzamentos.

Incrível. O Bahia conseguiu marcar três gols sem ter criado sequer uma chance clara de marcar no embate deste domingo, com o Sport. Sintoma claro de uma falta de repertório compensada por doses de sorte e persistência de uma equipe que não tem medo de arriscar tudo para vencer.

Maravilha. A festa foi inesquecível. O Esquadrão está na final do Nordestão, deve ir para a decisão do Baiano e a perspectiva para a Série B é boa. Mas o técnico Sérgio Soares sabe que tem assuntos a resolver. O primeiro e mais importante é solucionar a falta de variação de jogadas quando o adversário se posta atrás.

Com um volume de jogo invejável, o time é capaz de recuperar muitas bolas e de se aproximar com frequência do setor de retaguarda rival. No entanto, a conclusão dos lances praticamente se resume a bolas lançadas à área.

O posicionamento de Maxi, vindo de trás para dar apoio aos atacantes , poderia diminuir esse problema. Porém, o argentino não encontra o suporte necessário para, por exemplo, tabelar pelo meio. Apagado, o centroavante Léo Gamalho não cumpre uma tarefa que deveria lhe caber: a de funcionar como pivô. Deslocado pelos lados do campo, Kieza rende bastante por ali, mas aparece menos como opção para passes agudos que cortem defesas em linha.

No caso deste domingo, com a presença do ponta Willians, a 'produção lateral' foi acelerada. Foram 40 cruzamentos à área, 22 vindos da direita, 14 da esquerda e outros quatro da intermediária ofensiva. Do total, 32 (80%) dessas jogadas buscaram agredir pelo alto - no infográfico, os 19 círculos amarelos representam os cruzamentos com bola rolando, os cinco azuis referem-se aos executados diretamente de cobranças de lateral, os dois pretos a seis levantamentos em tiros de canto e outros dois vermelhos a 'chuveirinhos' em cobranças de falta. Os oito círculos restantes, pintados de roxo, representam os cruzamentos rasteiros.

Embora alguns dos lances tenham sido bem construídos em parcerias entre laterais e meia-atacantes - dez das bolas enviadas à área saíram das proximidades da linha de fundo -, nenhum deles originou (diretamente) chance clara de gol. Entretanto, o pênalti cometido em Kieza aconteceu após longo arremesso lateral de Bruno Paulista, e o mesmo Bruno cruzou à área antes de a bola ricochetear em um zagueiro e no goleiro do Sport para Souza fazer o gol do triunfo.

Desta vez, deu certo, mas o Bahia precisa de alternativas. As seis finalizações executadas pela equipe na partida saíram do pé direito de Souza, especialista em chutes de fora da área. Outro entendedor do assunto, o meia Rômulo, poderia ter mais oportunidades de atuar.

De Galeano a Gamalho "A bola o procura, o reconhece, precisa dele. No peito de seu pé, ela descansa e se embala. Ele lhe dá brilho e a faz falar, e neste diálogo entre os dois, milhões de mudos conversam".

O trecho é tirado do livro que me acompanhou durante agradáveis viagens em meados do ano passado: Futebol ao sol e à sombra, do uruguaio Eduardo Galeano, morto ontem aos 74 anos.

Apaixonado pelo melhor esporte do mundo, ele idealizava ali o craque ideal. Antítese exata de Léo Gamalho, peso morto no ataque tricolor, que não só foge da bola como a trata mal quando ela o encontra.

Contra o Sport, foram míseros 19 toques na redonda em mais de 80 minutos no campo. E, diante de sua produção nas raras ocasiões em que teve contato com ela, era melhor que tivesse aparecido ainda menos. Não há mais nenhuma justificativa que me faça entender sua continuidade no time titular. Talvez nem o próprio Soares, que o substituiu nas últimas quatro partidas pelo Nordestão, saiba.

*Daniel Dórea | Jornalista d.dorea@hotmail.com

