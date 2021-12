Pensar que um dia poderemos ter novamente a principal estrela do futebol no planeta passou a ser uma ideia exclusivamente nossa, dos brasileiros. Os gringos, após os últimos acontecimentos, parecem ter esquecido que o talento vindo daqui pode ser bem mais que perfumaria.

Prova do desprezo é a forma como tratam o potencial de Neymar, visto por muitos apenas como um jogador de grande habilidade, circense, que jamais chegará ao nível de Messi e Cristiano Ronaldo.

Bobagem. E o atual momento, com a lesão semi-grave sofrida pelo parceiro e concorrente Messi (ele precisa ser visto desta forma por Neymar), é propício para o craque brasileiro mostrar que não está tão longe de se igualar à dupla que domina o maior prêmio individual do mundo há sete anos.

No último sábado, ele conseguiu, no seu 101º jogo oficial pelo Barcelona, marcar quatro gols numa mesma partida com a camisa da equipe catalã pela primeira vez. E a atuação no 5 a 1 sobre o Rayo Vallecano foi intensa, quase um espetáculo solo. Sem Messi, ele pôde cobrar os dois pênaltis que o levaram à quadra de gols, mas após espetaculares jogadas individuais suas. O tento que restou, de Suárez, ainda teve assistência de Neymar.

A estrela criada no Santos segue a tendência lançada por Messi e Cristiano, na qual o jogador mais virtuoso do time é também o artilheiro. As arrancadas partindo da intermediária defensiva, tão constantes na época do Peixe, diminuem cada vez mais. O talento de Neymar passou a ser explorado mais próximo ao gol adversário, o que tem, inegavelmente, dado resultado.

Nas 101 partidas pelo Barça, o paulista balançou as redes 62 vezes. Uma média de 0,61 por jogo que não é tão inferior à de Messi defendendo o clube espanhol: 0,86 (420 tentos em 489 embates).

No infográfico, pode ser vista a decisiva assinatura de Neymar em 109 gols do Barcelona. Além dos 62 marcados por ele (círculos laranjas) - dos quais seis foram de cabeça, dois em cobrança de falta e cinco de pênalti -, distribuiu 21 assistências (círculos vermelhos), sofreu oito penalidades máximas (círculos roxos) e teve outras 18 participações importantes (círculos verdes) - oito passes para assistências, seis contribuições na parte final de tabelas mais longas, duas finalizações que acabaram em gol no rebote e dois passes para conclusões que terminaram em gol na sobra.

A nova faceta de definidor aparece no mapa de disparo dos chutes. Dos seus 62 gols, apenas quatro (6%) saíram de finalizações de fora da área. Na pequena área, foram marcados 19 (31%). Em apenas 10 tentos (16%) Neymar deu mais de dois toques na redonda para balançar a rede. Trinta e três (53%) bolas foram mandadas para dentro da meta em conclusões de primeira.

Assim, misturando sua já conhecida habilidade à necessária tarefa decidir marcando gols e dando assistências, Neymar cava seu lugar para, em janeiro, na entrega da Bola de Ouro, comemorar um honroso terceiro lugar. Menos que isso será uma tremenda injustiça.

