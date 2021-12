Azul total

As coberturas televisivas, em geral, preferiram dar destaque às loucas reações do técnico Antonio Conte em detrimento da qualidade do seu trabalho, evidente em cada movimento da equipe italiana. O máximo que falaram durante o triunfo por 2 a 0 sobre a Espanha, num dos melhores jogos de 2016, foi "como é tradição, a Itália se mostra muito organizada taticamente" ou "o sistema defensivo italiano é impecável" ou, para variar um pouco, "Esta Itália tem até um poderio ofensivo maior".

Não são comentários equivocados, mas minimizam a inventividade de Conte, que colocou a Juventus, mesmo com material humano bem inferior, em um patamar parecido ao dos mais poderosos times do mundo. Na Azzurra, a tarefa é ainda mais complicada, pois o conjunto de peças deve muito mesmo à Juve. No entanto, ele tem conseguido fazer uma seleção limitadíssima na parte técnica - que caiu na primeira fase da Copa de 2014 - reproduzir fielmente a fórmula da Velha Senhora, atual pentacampeã italiana.

O que parece ter funcionamento simples em campo, na verdade, parte de um mecanismo complexo, que não vejo ser utilizado em outras equipes por aí. Não tenho certeza se meu entendimento sobre o esquema é preciso, mas tentarei explicar minha interpretação.

Primeiro ponto: normalmente, os times que atuam com três zagueiros dão liberdade ofensiva aos laterais, que passam a ser chamados de alas. Na Itália, é quase a mesma coisa. A diferença é que, assim como há uma linha de três zagueiros, existe também espaço para um trio de alas. Por conta dos avanços e recuos do lateral esquerdo De Sciglio, o esquema tático se confunde: varia de 3-5-1-1 para 4-4-1-1 (veja no infográfico).

Quando parte para o ataque, De Sciglio toma o espaço do ala Giaccherini, que centraliza e aumenta as opções no meio-campo. E, caso a jogada se desenrole pela ponta, parcerias se formam. Os dois citados acima combinam tramas de um lado e, do outro, Florenzi (meia-atacante de origem assim como Candreva, a quem substituiu ontem) e o armador Parolo se entendem.

Como acontece na Juve, a Itália é um dos poucos times no mundo que ainda utiliza uma dupla de ataque. Posicionado um pouco atrás do centroavante Pellè, o brasileiro naturalizado italiano Éder não funciona como homem de ligação, mas como finalizador de jogadas. Ele pode trabalhar tanto pelas pontas, formando um trio com os dois homens que caem pelos lados, quanto pelo centro. Neste caso, aproveita-se de sua localização estratégica no gramado, entre as linhas de meio-campo e defesa dos adversários. Quando recebe a bola, muitas vezes tem campo à frente para explorar sua velocidade.

Apesar de manter a tradição defensiva e de focar boa parte do seu jogo numa retaguarda imponente, a Azzurra não responde às ofensivas rivais só com contra-ataques. Também sabe atuar com a posse da bola e, para isso, conta com a boa técnica e o entrosamento entre os três zagueiros, que atuam juntos na Juventus, e o dinâmico volante De Rossi, que ainda é capaz de acelerar as jogadas com passes verticais. Até quando há um chutão, este é direcionado para o grandalhão Pellè, que se desloca para os lados para desviar de cabeça e servir Éder em arrancada.

Inquieto

Antonio Conte não é agitado só no banco de reservas. Sua inquietude o fez abrir mão do comando por vezes monótono de uma seleção, com o incômodo hiato que existe de grandes partidas e torneios.

Depois da Euro, o estrategista italiano assumirá o comando do Chelsea. Em Londres, aproveitando-se da coincidência da cor do uniforme, poderá expandir seu estilo 'Azul Total' com um trabalho ainda mais intensivo.

