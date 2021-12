Azar da Copa?

Que jogador esse Ibra! Qual outro centroavante com 1,95 m de altura consegue reproduzir o que ele faz em lances de habilidade que desafiam seu pesado corpanzil? O cara tem uma capacidade incrível de decidir marcando gols, mas também trabalha com maestria fora da área e abre espaços para que colegas apareçam de frente para a meta.

Seu currículo é espetacular, com passagem pelos três maiores clubes da Itália, o maior da Holanda, o poderoso Barcelona e, agora, o mais rico da França. Todos querem Zlatan Ibrahimovic, o jogador que mais movimentou dinheiro na história do futebol (R$ 507 milhões). Em âmbito internacional, destaca-se como o maior artilheiro da Suécia e foi o eleito o segundo melhor esportista de seu país em todos os tempos.

Porém, e sempre há um porém, há algo estranho em sua trajetória no futebol. E não falo aqui de seu comportamento inusitado dentro e fora de campo. Isso é legal. Será por azar que o jogador, mesmo tendo defendido tantos times importantes, nunca conquistou o título mais importante de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da Europa?

Em 2004, chegou à Juventus, um ano depois de a equipe ter ido à decisão. Nada. De 2006 a 2009, atuou pela Inter, que levantou a taça justo na primeira temporada após sua saída. Nesta, ele estava no Barcelona, que, no ano seguinte, após a mudança de Ibra para o Milan, conquistou o troféu. No Rossonero, foi só campeão nacional, como em todos os outros antes citados e no PSG.

No milionário francês, no entanto, chama atenção o fato de os títulos terem sido alcançados sem a folga que se esperava. E, nesta temporada, a equipe de Paris pena na segunda colocação.

Ibrahimovic aparece em terceiro na tábua de artilheiros, com 11 gols, nove atrás do líder no quesito, Lacazette (Lyon). Como pode um time almejar grandes conquistas internacionais sendo que seu grande astro, tido como o mais decisivo do elenco, fez, nesta temporada, 'apenas' 17 gols, menos que 45% dos marcados por Messi (37) e Cristiano Ronaldo (38), por exemplo?

Agravante: os dois citados executam ainda várias outras funções, como marcação por pressão e construção de jogo, que passam longe das atribuições do sueco. No embate do último sábado, triunfo do PSG por 3 a 1 sobre o Toulouse, Ibra deixou sua assinatura de classe. Fracassou em tentativa de repetir o lendário 'gol escorpião' - espécie de voleio de calcanhar -, mas usou a parte de trás do pé para dar a assistência para o primeiro gol, de Rabiot.

A jogada, apesar de ter significado apenas seu segundo passe decisivo na temporada - contra, por exemplo, 13 de Messi e 10 de Cristiano -, garantiu mais um fim de semana de destaque para Zlatan nos highlights da vida.

Produção negativa

Indo além dos melhores momentos, é preciso pontuar que a produção negativa de Ibra em uma partida não é irrelevante. No jogo citado, ele perdeu a posse da bola sem concluir o lance em dez oportunidades (círculos vermelhos no infográfico), errou cinco passes (círculos azuis), falhou nos dois lançamentos que tentou (verdes), jogou para fora sua única finalização (amarelo) e errou o alvo em um dos dois cruzamentos executados (preto).

O sueco foi atacante apenas no primeiro tempo, quando deu seus dois solitários toques na bola dentro da área ofensiva. Na segunda etapa, estacionou no meio-campo para trocar passes pouco efetivos e tentar monopolizar o jogo.

Seu estilo 'centralizador', que faz colegas menos votados escolherem dar-lhe a bola quando a melhor opção seria o lance individual ou o passe para outro companheiro, é também um motivo para suas equipes não atuarem de acordo com o verdadeiro potencial delas. Ibra chegou ao Barcelona no auge, mas foi embora em um ano e abriu espaço para a era de domínio mundial da equipe, símbolo do belo jogo coletivo.

Outro detalhe quase imperceptível para quem se encanta com as estripulias do grandalhão é que ele praticamente só atua com a bola no pé. Afora a útil característica de sair da área para abrir espaços, Ibra quase não dá opção de passe longo aos colegas de PSG, time que usa e abusa das conexões aéreas. Contra o Toulouse, ele só conseguiu ser acionado em um lançamento e um cruzamento. Além disso, falhou nas cinco tentativas de dar a clássica 'raspadinha' de cabeça após chutões vindos da defesa.

Pensamento do dia: dizem, com razão, 'azar da Copa' quando se lamenta o fato de Zico nunca ter vencido o Mundial de seleções. Depois de não ter conseguido levar a Suécia pela segunda vez seguida ao torneio, Ibra falou o mesmo em seu próprio benefício. Será que é para tanto?

