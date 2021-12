Torci o nariz. Primeiro, para o futebol do Bahia. Num dos momentos de maior euforia, quando o time se garantiu na final do Nordestão, escrevi neste espaço que o herói daquele 3 a 2 contra o Sport tinha sido o acaso. Já não havia jogo. Time de um lance só, o Tricolor cruzou a bola à área 40 vezes. No Brasileirão do ano passado, quem mais executou a jogada foi o Cruzeiro, com 20 'chuveirinhos' em média por partida.

Depois, torci o nariz para o discurso. Perguntado sobre as 'quase eliminações' vexatórias diante de Nacional-AM (Copa do Brasil) e Juazeirense (Baianão), o técnico Sérgio Soares me decepcionou: "Se eu continuar ganhando desse jeito, serei campeão". Peraí, Sérgio. Não era você que abdicava do puro futebol de resultados para tentar vencer jogando bem?

Com a mediocridade posta novamente à tona, o Bahia fez neste domingo sua pior partida no ano. Não havia mais motivo para pressionar a marcação no campo do adversário, para variar jogadas, para buscar a intensidade tão idealizada. O comandante já havia oferecido a alternativa mais cômoda de esperar o acaso jogar a favor mais uma vez.

Aí, vieram as desculpas, para as quais torço o nariz com veemência, quase um autoflagelo. "Ah... o time está cansado". Até parece verdade mesmo. Mire o exemplo de Souza. De volante raçudo, passou a meia com os pés fincados ao chão. Tiago Real não foge muito dessa definição.

Então, qual a conclusão que se tira? Acabou. Se já estavam desgastados, os titulares do Tricolor definharam de vez após atuar em um gramado amador durante mais de 70 minutos, sem substituições. Como o treinador que chegou a pensar em preservar atletas demorou tanto a mudar um time que se mostrava debilitado? E como, depois, combina o discurso da fragilidade física com o da esperança em conquistar títulos? Eles são simplesmente incompatíveis.

Mas torço mesmo o nariz para o desempenho do Bahia desde o início de abril. A estratégia passou da validade. Os atletas se dispõem em seus setores e esquecem que precisam ser um 'todo' para qualquer esforço fazer sentido.

A zaga atua praticamente estática à beira da área defensiva e, assim, ignora a atitude dos meio-campistas de avançar para executar marcação sobre pressão. Aí, quando a bola ultrapassa a linha formada por esses meias, abre-se um clarão no campo que pode ser aproveitado até pelo mais desqualificado adversário.

Cobertor curto

Com a posse da redonda, é incrível. Os meias que avançam na hora de marcar por pressão e desguarnecem a defesa dificilmente se aproximam da área rival para apoiar o ataque (confira no infográfico). O fenômeno se traduz na quantidade de gols marcados pelos jogadores do setor na temporada. Pittoni, o mais recuado de todos, ainda está 'virgem'. Tiago Real fez dois, ambos na mesma partida, um 'semiamistoso' contra o Galícia. Souza marcou quatro - três no 'jogo sobrenatural' diante do Sport, citado no início do texto, e outro de pênalti.

Para resolver o problema do desencontro entre meias e atacantes - que tem impulsionado a produção em larga escala de lances despretensiosos pelas criticadas laterais - Soares apostou que Maxi repetiria, mesmo que em óbvio nível muito inferior, o trabalho do primo. Seria o ponta-de-lança, o elo de ligação. A solução, que chegou a ficar perto de funcionar, hoje é o mapa da mina. Quando anulada, destrói a equipe. E Maxi virou o rei da bola perdida no Bahia.

Para amanhã e domingo, os jogos cruciais do Esquadrão no ano, Soares tem duas opções: dar crédito à formação idealizada por ele, que avançou a duas finais mas foi improdutiva nos últimos jogos, ou apostar no novo. Tirar um atacante, e não colocar mais um, como fez para tentar, sem sucesso, reverter quadro desfavorável em Conquista. Eu diria que ele fica com a primeira opção. Convicções são convicções.

Daniel Dórea | Jornalista | d.dorea@hotmail.com

