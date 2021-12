Ataque aos problemas

“O que podia ser feito foi feito”. “Não podemos dizer que o time jogou mal”. “Tivemos várias oportunidades”. “Faltou colocar a bola para dentro”. Foram algumas das explicações que o técnico Vágner Mancini usou para explicar mais um fracasso do Vitória dentro do Barradão: o 1 a 1 de domingo, contra o lanterna Atlético-GO.

Outra justificativa comum relativiza o aspecto psicológico, abalado pelo ambiente hostil na Toca, a pressão da torcida, a tensão por estar à beira do rebaixamento. Não são meras desculpas, porém, considero que o treinador rubro-negro está demorando a atacar com decisão os problemas estruturais do time em campo. Depositar tanto ‘crédito’ à casualidade ou à incompetência em lances específicos é ofuscar graves deficiências que têm levado o time a esta péssima campanha no Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro tem a defesa mais vazada da competição – empatada justamente com a do Atlético-GO (48 gols sofridos). Em casa, então, é um terror. Foi vazado nos últimos 10 jogos na Toca, tendo saído atrás no marcador em oito dessas partidas, incluindo aquela de anteontem. Este é um fator que atrapalha bastante a busca do setor ofensivo pelo gol. Mesmo assim, vejo Mancini com muito mais preocupações sobre o desempenho de seu time quando tem a bola – ele vem falando da questão da objetividade dos passes, das falhas nas finalizações e do volume de jogo na frente.

Entretanto, o principal problema dos times comandados pelo paulista costuma ser a defesa. Foi assim nas passagens anteriores pelo Vitória, na experiência à frente da Chapecoense e também nos dias atuais. Além da vulnerabilidade nas cobranças de bola parada dos adversários – algo que não é exclusividade do Vitória na comparação com todos os outros times brasileiros – enxergo uma falta de sincronia e adaptação no conjunto subida e descida dos laterais/cobertura dos zagueiros.

Desmantelado

No infográfico, ilustro quatro momentos do lance do gol do Dragão goiano que explicitam essa dificuldade da equipe. A investida do lanterninha começou em uma situação aparentemente não tão ameaçadora para o Leão, que tinha oito de seus jogadores (além do goleiro Caíque) atrás da linha da bola. Mas bastou um descuido para todo o sistema acabar desmantelado.

O lateral Caíque Sá, distraído, deixou o oponente passar no espaço às suas costas. O passe veio pelo alto e o zagueiro Fred avançou para tentar cortar. Não deu certo, e o desvio de cabeça do jogador do Atlético encontrou Walter livre na brecha deixada por Fred – Wallace ainda tentou, como último recurso, deixar o atacante do Dragão impedido; conseguiu, mas o auxiliar não levantou a bandeira.

Enquanto tudo isso acontecia, o meia Luiz Fernando corria pelo meio sem ser incomodado pelo volante Ramon, atrasado na marcação. Quando Walter, acompanhado por Fred, deu um inteligente passe para trás, Wallace e Juninho já haviam recuado demais, abrindo um clarão próximo à marca do pênalti – paraíso para bons finalizadores. Além de Ramon, Caíque Sá também atrasou a passada e não incomodou o rival que deveria estar marcando. Assim, na hora do chute, três atletas do Dragão apareciam em boa condição de concluir a gol. Melhor para Luiz Fernando.

Para atuar com zagueiros com baixo poder de recuperação (Wallace e Fred) e laterais com vocação maior para o ataque (Caíque Sá e Juninho), talvez Mancini deva apostar numa postura menos ousada da linha defensiva. Primeiro, e mais importante, é preciso reconhecer o problema.

