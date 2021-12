Aqui é arapuca!

O cara joga com a camisa 5, tradicionalmente reservada ao componente mais recuado do meio-campo do time. Ainda assim, só o centroavante tem tantos gols quanto ele e poucos se apresentam tantas vezes na área ofensiva para ameaçar rivais. "Aqui é trabalho!", explicaria Muricy Ramalho sobre o curioso caso de Willian Arão. Eu seria mais específico: é arapuca!

Peraí... o truque da camisa 5 é velho, ou ninguém lembra que Preto Casagrande também a vestia mesmo tendo a função de meia mais ofensivo do Bahia na última boa campanha tricolor na Série A do Brasileiro, em 2001?

A manjada armadilha da boa lábia em entrevistas também é usada por Muricy: "Fazer dupla de volantes é mais fácil, porque os dois jogam um do lado do outro e saem para o ataque alternadamente". Não engana os mais atentos. Não existe dupla. O Flamengo joga no novo esquema da moda, o 4-1-4-1, com o colombiano Cuéllar mais recuado e Arão compondo a linha de frente do meio-campo junto ao armador Mancuello e aos pontas Emerson e Marcelo Cirino.

Por mais que a artimanha seja óbvia aos olhos de qualquer especialista, a postura do ex-meia do Botafogo em campo confunde. Questões de hábito impõem limitações diante do novo e o comportamento estratégico de Arão é, sim, inovador. O atleta, que atua entre a faixa direita e central do meio-campo, participa pouco da construção de jogo, função geralmente destinada a quem ocupa sua posição no campo.

Colegas de setor, Cuéllar e Mancuello foram acionados em 40 oportunidades durante o trabalho de bola do Fla (Cuéllar por 23 vezes e Mancuello, 17), que teve 60% de posse no clássico de domingo, contra o Fluminense. Já Arão recebeu a bola só 13 vezes (os números são referentes apenas ao primeiro tempo, já que logo no início da etapa complementar a partida mudou de figura com as expulsões, uma para cada lado).

Isso não o impediu de ser peça crucial para o promissor Flamengo, sob o comando de um Muricy Ramalho motivado para realizar um trabalho que de fato faça a diferença em sua carreira - marcada por muitos títulos com times 'quadradões'.

Arão na área

O jogador adentrou a área tricolor oito vezes apenas nos 45 minutos iniciais, cinco delas em lances de bola parada. Na única em que conseguiu tocar a redonda, mandou-a para a rede no gol que abriu o placar do triunfo por 2 a 1.

Nas outras três oportunidades, disparou seu veneno com infiltrações durante trocas de bola nas quais ele não participou diretamente. A mais interessante está desenhada no infográfico abaixo. Na metade do primeiro tempo, o Fla mostrou sintonia ao trocar 16 passes seguidos em pouco menos de um minuto de jogada.

A bola foi de pé em pé durante 50 segundos sem que Arão, destacado com a cor vermelha, a tocasse - além dele, só o goleiro Paulo Victor, o zagueiro César Martins e o centroavante Guerrero não haviam participado do lance até então. O meia, ao invés de recuar para buscar o jogo, acompanhava o vai-vém da bola enquanto preparava o bote que poderia ter sido mortal.

No momento em que Cuéllar recebeu, livre, na intermediária ofensiva, Arão disparou em direção ao gol. Porém, o colombiano preferiu não arriscar e virou o jogo para o lateral direito Rodinei. Depois, o lance seguiu até se perder em cruzamento falho de Cirino.

Para aproveitar ainda mais a incisividade de Willian Arão, o Flamengo terá de combinar melhor o gosto pela bola com a ousadia para verticalizar o jogo mais vezes. Boa tarefa para o renovado Muricy.

