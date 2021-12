Aptidão para o roubo

Na coluna de Tostão publicada na edição de quarta-feira passada do A TARDE, ele me surpreendeu. “As duas equipes que mais gostei na última semana foram Bahia e Vitória”, cravou. Confesso que ri, mas é claro que fazia sentido, afinal, foi Tostão quem escreveu. O Tricolor tinha acabado de fazer sua melhor atuação no ano, no 2 a 0 sobre o Corinthians, e o Rubro-Negro havia executado novamente com precisão sua estratégia de visitante indigesto no 2 a 2 com o Santos.

Caso fosse voltar ao assunto nas colunas seguintes, Tostão certamente diria estar desapontado. Um dia depois do texto publicado, o Leão fraquejou de novo em casa (perdeu por 3 a 2 para o Atlético-PR) e o Esquadrão levou 4 a 1 do Flamengo em um jogo com um apagão imperdoável.

E, neste domingo, os dois protagonizaram um Ba-Vi para lá de chato. O Vitória ter se apresentado de forma excessivamente retraída (no primeiro tempo) era mais do que esperado, mas o Bahia poderia ter feito melhor. Quando teve o domínio do jogo, nada conseguiu produzir. A equipe até ultrapassa linhas, chega em boa condição à intermediária ofensiva, tanto pelo meio quanto pelas laterais. No entanto, lá, esbarra quase sempre em escolhas erradas. Assim saiu o gol de Mendoza, no início da etapa complementar, originado de um erro do erro.

O Vitória empatou quando poucos acreditavam, em um lance de bola parada repleto de casualidades. No fim, de iniciativa individual de Régis nasceu o contra-ataque que gerou o escanteio e, por consequência, o tento que deu o triunfo ao Bahia.

Resumindo: o Tricolor tem mais qualidade, postura de enfrentamento maior; e o Vitória conta com uma estratégia mais bem definida, possui melhor sincronia para o que seu estilo de jogo pede. Mas nada disso foi decisivo na partida, e sim os velhos detalhes, o tal do acaso.

Fora isso, há um traço que liga as equipes: suas jogadas de maior perigo geralmente surgem de roubadas de bola em regiões avançadas do campo. O Vitória, que executou 27 desarmes completos na partida (número bem superior ao do time que lidera o fundamento no Brasileiro: o Sport, com média de 18 por jogo), constrói triunfos assim. O Bahia, que completou 17 roubadas de bola no Ba-Vi, até tenta criar de outras formas, porém, sua agressividade característica que vem desde os tempos do técnico Guto Ferreira será sua força maior por um bom tempo.

Os desarmes

O Rubro-Negro assustou desta forma em duas ocasiões, com um chute na rede pelo lado de fora e outro na trave, ambos saindo do pé de David. Mas no infográfico dei prioridade ao vencedor do embate, destacando quatro lances em que ataques promissores (com desfecho insosso) foram criados a partir de roubadas de bola no setor de meio-campo.

O curioso é que cada um dos desarmes é executado por um atleta de uma linha diferente de marcação, e aquele que recebe a bola na sequência ganha campo livre à frente para avançar. No número 1, é o volante Renê Júnior que pressiona, arranca a redonda de Neilton e a passa a Zé Rafael.

No segundo quadro, o zagueiro Tiago se adianta para interromper a arrancada de David, o que evidencia a postura ousada e agressiva da marcação tricolor.

Atacante e um dos jogadores que compõem a terceira linha da equipe (que tem atuado no 4-2-3-1), Mendoza desarma Uillian Correia e conta com a ajuda de Renê Júnior antes de acionar Edigar Junio, livre para o arranque. Por último, é o centroavante Edigar quem tira a bola de David e a deixa com Zé Rafael.

Totalmente partidário da imposição de jogo, do domínio com a bola no pé, Carpegiani já percebeu que sua equipe se sai melhor quanto luta para tomá-la dos rivais. Não é pecado explorar isso.

