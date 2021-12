Além da zoeira

Origem: Salvador. Destino: zoeira. Em dois anos, três jogos e motivos regulares para fazer piada. O esforço do Bahia em se desdobrar para, mesmo em condições adversas, disputar partidas amistosas nos Estados Unidos, deve gerar seus frutos – desconhecidos para mim, que não tenho nenhum conhecimento e interesse em marketing. Porém, de concreto, quanto à bola rolando, o que fica de mais forte é mesmo a parte do vexame.

Em 2016, a goleada diante do Orlando City (6 a 1), com falhas gritantes do goleiro Jean, machucou; em 2017, na Florida Cup, o hilariante pênalti cobrado por Feijão na disputa contra o Wolfsburg II, da Quarta Divisão alemã, me fez engasgar de rir; neste domingo, ante o Estudiantes (ARG), foi a vez de Tinga brilhar num gol contra que entraria facilmente em qualquer dessas compilações que provocam gargalhadas no YouTube.

Se o fusquinha tricolor falasse, poderia desabafar chorosamente sobre o ‘bullying’ sofrido nos últimos dias... ou responder à altura, já que dispõe de um cacho de argumentos para rebater as provocações que vem dos rivais.

Mas esqueçamos um pouco a zoeira. Por mais que não pareça, há o que se tirar de positivo do futebol apresentado pelo Bahia nos EUA. Descontando a ausência de preparo físico e técnico, louva-se o novo ideal da equipe, disposta a reduzir chutões e cruzamentos fortuitos para priorizar um jogo mais consciente. Mesmo que os riscos por essa tomada de decisão sejam claros.

O Esquadrão resolveu encará-los em vários momentos do embate com os argentinos, que pressionavam a marcação no campo adversário – assim como o Bahia fazia quando a posse da bola era do rival. Minha análise, que começa aqui, leva em conta apenas o primeiro tempo. A etapa complementar, com a equipe reserva, foi irrelevante.

Nos 45 minutos iniciais, o time despachou a bola com chutões 12 vezes, número menor que sua própria média por tempo na Série B de 2016: 15,5. E o Tricolor ainda foi o terceiro que menos rifou bolas na competição. Líder no quesito, o Náutico teve média de 21 por tempo. Artifício muito usado na Segundona, os lançamentos longos da defesa para as pontas opostas no ataque ocorreram em número modesto: quatro. Os cruzamentos também diminuíram. De bola rolando, foram apenas três, um deles correto.

Pouco incisivo

Um ponto negativo foi a falta de incisividade. Só houve uma chegada à linha de fundo, com o lateral esquerdo Armero, que não deu bom rumo à jogada. O time também não criou chances claras de gol, levando perigo somente em cobranças de falta de Juninho.

No entanto, é preciso ponderar. Faltou sintonia nos momentos finais dos lances de ataque, mas o Bahia chegou bem à beira da área do Estudiantes, e em jogadas trabalhadas. A equipe conseguiu fazer a transição defesa-ataque com a bola no chão em cinco oportunidades. Em duas delas, as tramas tiveram mais de 10 trocas de passe, algo raríssimo em 2016.

No infográfico, está ilustrado um lance que começou com paciência no campo defensivo, mesmo sob pressão dos argentinos. Sete passes foram trocados até Juninho acelerar a jogada com um toque de primeira mirando o recuo de Hernane para fazer o pivô. Aí, a trama se desenvolveu com rapidez e terminou com uma virada de jogo do Brocador para a passagem veloz de Armero e um toque de cabeça vertical para o avanço de Diego Rosa, parado com falta na lateral da área ofensiva.

