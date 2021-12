Ainda é a melhor?

Um dos clichês da Copa do Mundo do Brasil era dizer que o nosso país vive escassez de jogadores de frente de qualidade e produz bons defensores em série. Não há como discordar dessa afirmação. No entanto, ela quase sempre vinha acompanhada de uma frase bem mais contestável: "temos a melhor zaga do mundo". Será?

Antes do Mundial e durante ele, Thiago Silva e David Luiz - jogadores de talento indiscutível - davam provas de que o título poderia, sim, ser usado. Thiago era o capitão, o infalível. Quem se lembrava de alguma falha dele? David era o queridinho. Superava todos - menos o inalcançável Neymar - tanto no carinho das fãs quanto nos elogios dos especialistas.

Mas o império foi ruindo aos poucos. Começou com o choro de Thiago no dramático duelo contra o Chile, que colocou um ponto de interrogação sobre sua capacidade de liderança, e culminou com a atrapalhada atuação de David Luiz no 7 a 1. E aí, eles ainda formavam a melhor dupla do mundo?

O milionário Paris Saint-Germain apostou que sim. Tanto que, para esta temporada, fez apenas um grande investimento: a contratação de David Luiz para atuar ao lado de Thiago Silva, que já era do clube.

Admito que não tenho acompanhado a fundo o desempenho de ambos no clube francês para cravar se valeu a pena ou não gastar quase R$ 200 milhões com o cabeludo. Porém, vi os últimos dois jogos do time e não tive a melhor impressão.

Na quarta-feira, formaram a retaguarda central da primeira equipe a levar gol do novo trio ofensivo do Barça - Neymar, Messi e Suárez - em um mesmo jogo. No gol de Messi, falharam os dois. Mascherano lançou bola pelas costas de Thiago, que deixou Suárez tocar para o argentino, sem ser incomodado por David, balançar a rede.

No de Neymar, nenhum dos dois teve atitude para dar o bote e evitar o chute de fora do brasileiro. Para fechar, David, que estava na marcação de Suárez em quase todo o lance, não o acompanhou até o fim e o uruguaio fechou o marcador.

Vice no Francês

Após a derrota, o PSG foi jogar pelo Campeonato Francês, no qual - pela diferença absurda de investimento - deveria reinar absoluto. Mas não. Domingo, levou 1 a 0 do rebaixável Guingamp e seguiu na segunda colocação, atrás do Olympique de Marselha. No gol (veja no infográfico), Thiago e David estavam perto de Sankhare, mas não conseguiram tirar a bola dele, que desviou cruzamento de Giresse para Pied marcar.

Conclusão: Thiago e David são vistos por muitos como os melhores do mundo porque são bons nos atributos que a maioria consegue enxergar: postura confiante, qualidade com a bola no pé, velocidade e habilidade para desarmar. As falhas aparecem no posicionamento e tempo de bola, visíveis para poucos.

Eles seguem sendo titulares da Seleção e podem melhorar ainda mais o entrosamento jogando no mesmo clube, mas precisam entender que, assim como os demais atletas brasileiros, também precisam evoluir.

