Acesso anti-clímax

É sempre igual. Toda que fez que o Bahia joga mal meu celular dispara. As pessoas adoram me mandar mensagens para criticar, xingar, esculhambar jogadores, técnico e dirigentes do Tricolor. Talvez porque me reconheçam como alguém muito crítico. Convenhamos, somos em geral muito críticos. Uma conversa na qual fala-se bem de alguém não rende nem metade do que uma que descasque a vítima.

Ou seja, com esse ‘mea culpa’ tenho a intenção de dizer que o Bahia não vem merecendo tamanha contestação, certo? Errado, totalmente errado. Os últimos jogos são a prova de que, subindo ou não, a reformulação no futebol para 2017 precisa ser geral.

Caso o acesso seja alcançado, esta tem tudo para ser a conquista tricolor mais ‘questionável’ nos últimos tempos. Do inesquecível bicampeonato do Nordeste com grandes clássicos decisivos em 2001 e 2002 à supergoleada sobre o Vitória da Conquista na final do Baianão de 2015, passando pelo título estadual da quebra do jejum em 2012 e a campanha triunfante com ampla supremacia nos Ba-Vis em 2014, os méritos foram sempre inegáveis. Mesmo o acesso em 2010, que teve momentos péssimos como as derrotas em casa para Icasa e Duque de Caxias, foi comemorado após uma reta final empolgante, com o brilho de figuras carismáticas como Jael e Adriano Michael Jackson.

Agora, a sorte tem atenuado o anti-clímax. Gols no fim salvaram o time de um empate em casa com o rebaixado Sampaio Corrêa e da derrota para o Luverdense, que não tinha mais aspirações no campeonato e atuou durante quase todo o segundo tempo com um jogador a menos. Todos os ingressos já estão vendidos para sábado, dia de jogo na Fonte contra o virtualmente condenado à Série C Bragantino. Mesmo assim, não tenho coragem de dizer que o Bahia é amplo favorito para o triunfo. E, se alcançá-lo, não considero tarefa simples – caso seja preciso – arrancar pontos em Goiânia do já campeão Atlético-GO.

Piada

O time de Guto Ferreira é, mesmo estando a um passo do acesso, uma grande decepção. É mais ou menos o que se pode dizer do Vasco de Jorginho. O nível desta Série B é uma piada, mas o desempenho do Bahia tem sido ainda mais risível. No Mato Grosso, neste sábado, Guto escalou uma equipe com três marcadores no meio-campo. A escolha, desfeita logo depois do primeiro gol do Luverdense, piorou o desempenho defensivo do Esquadrão.

A jogada do tento inaugural dos anfitriões (veja no infográfico abaixo) escancara o quanto o time é mal treinado. Na origem do lance, ocorre um erro comum mesmo quando o superelogiado Juninho está atuando. A enorme distância entre as linhas de defesa e meio-campo não impede o volante – no caso Feijão – de arriscar um bote que expõe ainda mais o clarão. Assim, o passe é dado no espaço vazio, no qual o atacante Rafael Silva encontra-se sozinho também porque o ala destro Eduardo ignora o princípio da compactação e namora a linha lateral. Ele precisa afunilar no desespero, leva o drible e Rafael ganha espaço para arrancar até a entrada da área. Seu chute tem rebote e Jean Patrick, que percorre muito mais metros do que outros três marcadores do Bahia, completa para a rede. Luiz Antônio, um dos três volantes escalados e símbolo da indolência de parte do elenco tricolor, nem se faz notar na jogada.

No geral, o Bahia é um time capaz de, ao fim do primeiro tempo, ver uma equipe como o Luverdense ter 68% da posse da bola, e também mostra-se um poço de falta de inspiração ao mandar a bola para a área 48 vezes (com 19% de acerto) em uma só partida.

É uma pena constatar que, diante da boa intenção da atual diretoria de apostar em contratos mais longos para jogadores promissores, pouco se poderá aproveitar para o ano que vem. E o megainvestimento que se fez em Guto Ferreira? A cúpula do clube ainda acredita em sua capacidade de treinar um time que tinha como proposta – exposta ao início da gestão – a proposição de jogo?

Bom... para vocês que me mandam as tais mensagens esbravejantes após jogos desastrados do Esquadrão – aliás, me desculpo por às vezes não conseguir responder devidamente por estar na correria para fechar a edição – aí está minha mais sincera ‘cornetada’.

