Favorito é o Chile, diziam os jogadores da Seleção Brasileira antes do jogo da última quinta-feira começar. Humildade que era, de fato, necessária após os fatos recentes.

Mas eu não imaginava que esse discurso - que poderia ser interpretado como apenas politicamente correto - se mostraria tão fiel à realidade na derrota por 2 a 0.

O uniforme amarelo caiu muito bem ao Acanhados F.C., um time que até executou com competência a estratégia de Dunga. Postou-se quase o tempo todo atrás da linha da bola e a ofereceu ao domínio do antigo freguês. Este, apesar de ser o atual campeão continental, não jogou bem. Errou muitos passes, desperdiçou lances fáceis e concedeu enormes espaços para os contra-ataques velozes do Brasil.

Willian e Oscar, os meias, invariavelmente puxavam essas jogadas. Só que a dupla do Chelsea tem um 'pequeno' problema: mediocridade. Exibem boa técnica, velocidade, habilidade, qualidade no passe, mas não definem. Funcionam apenas como operários. Pior. Não apresentam perspectiva de evolução. Eu apostaria que eles estão, agora, no auge de suas carreiras.

Afora as deficiências individuais, a Seleção também sofre com o já citado excesso de humildade. As investidas ofensivas envolvem praticamente só os jogadores de frente.

Assusta-me perceber o quanto o volante Elias - peça-chave das conexões entre meio-campo e ataque no Corinthians e em todas as equipes que ele já defendeu - é discreto. Figura de decoração em um time que segrega jogadores em setores que pouco se comunicam.

Toques por formalidade

Diante do Chile, Elias tocou na bola 42 vezes (confira onde eles aconteceram no infográfico abaixo, levando em conta a lógica defesa-ataque da esquerda para a direita). No campo de ataque, fez um desarme, deu 10 passes laterais ou para trás e, das quatro tentativas para frente, acertou 50%.

No campo defensivo, foram 27 toques. Dezoito passes para trás ou laterais (um errado), oito para frente e uma interceptação. Não tentou um lançamento ou mesmo um passe mais agudo. Não entrou - com a bola - na área ofensiva e tampouco arriscou uma finalização. Só pode ser uma rígida recomendação de Dunga.

Hoje, em Fortaleza, diante da Venezuela, a postura da equipe certamente será mais ousada, porém, aposto que a dificuldade para criar jogadas vai ser enorme... mas também não sou lá muito bom em previsões. Veremos.

