A estratégia certa

Gosto de citar Tostão porque ele incita aquele tipo de discussão em que você nunca consegue concordar ou discordar por completo. É como quase todas as coisas da vida, nem 100% certas, nem 100% erradas.

“Superdimensionados nas vitórias”; tratados como “os únicos ou maiores responsáveis pelos insucessos”. Assim o craque elabora sua teoria sobre como damos importância demais aos treinadores no futebol atual.

É verdade. Nem todos os jogos se explicam pelas decisões dos técnicos, mas por obras do acaso, invenções maravilhosas ou erros absurdos de atletas. No entanto, é fato também que mais partidas têm se desenrolado de acordo com as ideias dos comandantes. Qual a postura que o time adota? Como quase todas – quando se fala das melhores, são todas mesmo – as equipes jogam em bloco, passa a ser fator preponderante a decisão por um posicionamento mais avançado ou retraído. Marcação por pressão? Linhas próximas à área defensiva? Saída com passe longo? Bola no chão?

Definir a estratégia correta é um passo importante para o triunfo. Por exemplo, a Roma foi perfeita na ideia de jogo contra o Barcelona. Pressionou o tempo todo, não cansou, criou chances e não sofreu na defesa. Já diante do Liverpool, repetiu a estratégia e se deu mal. Os Reds não fazem questão de sair jogando com passes curtos. Eles gostam de acionar seus velocíssimos atacantes por meio de lançamentos. E, com a zaga da Roma várias vezes posicionada consideravelmente à frente da linha de meio-campo, não ficou muito difícil para Salah, Firmino e Mané encontrarem espaços para correr e resolver a partida.

Se fosse o Barça da época do trio Neymar, Messi e Suárez não ia dar para a Roma. Afinal, eles tinham o toque de bola, mas também contavam com verticalidade no ataque. Mesmo com Philippe Coutinho, que não pôde jogar a Liga dos Campeões, já não são tão agudos. Do seu lado, o Liverpool também ganhou em agressividade após a saída de Coutinho. Isso não quer dizer que o meia brasileiro não seja excelente, mas significa que se pode encontrar estratégias melhores mesmo com jogadores menos qualificados.

O Bahia usou, neste domingo, um sistema de jogo totalmente adequado para combater o Atlético-PR. A pressão no campo ofensivo resultou em diversas roubadas de bola, que por vezes originaram chances de gol. E, quando o Furacão conseguia ultrapassar a primeira linha de marcação tricolor graças ao seu eficiente mecanismo de saída de bola, faltava agressividade na parte final das jogadas. Por conta disso, o Esquadrão tinha tempo de se recompor na defesa.

Destaquei lances em que a marcação alta tricolor provocou erros do adversário. Em todos eles o time colocou ao menos seis atletas para pressionar no campo de ataque. Nas jogadas 1 e 3, o Bahia exerceu uma espécie de blitz, com três a quatro marcadores se deslocando na direção do atleta rival que detinha a posse da bola. Já nos lances 2 e 4 valeu a grande ocupação do campo ofensivo – em um deles o Esquadrão chegou a atingir o número de oito jogadores além da linha de meio-campo.

Melhor em casa

É notório que o time de Guto Ferreira funciona melhor quando exerce esse tipo de pressão. Isso explica porque o desempenho tricolor é tão superior em casa – onde tira energia do apoio dos torcedores para ser mais ativo na marcação – em relação aos jogos como visitante, nos quais falta coragem para adiantar as linhas.

Mas a solução para esse desequilíbrio não é simples. A estratégia usada contra o Atlético-PR foi perfeita, porém, quando o adversário for o Palmeiras, por exemplo, não será a melhor escolha. Como o Liverpool, o Verdão gosta das conexões longas para seus velozes atacantes e adoraria contar com amplos espaços nas costas de defensores adiantados. Questão de escolha, e do quanto você é capaz de acertar mais do que errar nas suas decisões.

adblock ativo