O que dá para fazer em 13 minutos? Bob Dylan garante ter composto sua obra-prima, Blowin’ in the Wind, em ainda menos tempo: 10 minutos. Por outro lado, o escritor Gabriel García Márquez dedicou seis horas diárias durante 18 meses para lançar ao mundo Cem Anos de Solidão.

No futebol, Lewandowski, do Bayern de Munique, já marcou cinco gols num espaço de nove minutos. No Brasil, o Corinthians, que construiu talvez a torcida mais fanática do país, amargou 80 anos de existência antes de comemorar seu primeiro título fora do âmbito regional. Hoje, soma 15.

Gabriel Jesus tem apenas 19 anos de idade e um contrato de três temporadas e meia com um dos clubes mais estruturados e ricos da Europa, o inglês Manchester City. Será treinado, até segunda ordem, pelo genial Pep Guardiola, com quem terá a chance de aprender e evoluir para atuar da maneira ideal num futebol muito mais competitivo do que o que se joga por aqui.

Não será preciso pressa, e o técnico catalão tem repetido esse mantra a cada entrevista que concede, apesar da fase cambaleante da equipe.

Porém, é possível exigir de um jovem recém-saído da adolescência calma e serenidade nesta etapa empolgante da carreira, como titular da Seleção Brasileira e atração do momento no mais badalado campeonato nacional da Europa?

No sábado, Gabriel Jesus teve 13 minutos para mostrar um pouco do que sabe e também para deixar transparecer toda sua ânsia por sucesso. Não, não é uma crítica. O garoto é um obstinado, tem sangue nos olhos, dentes e punhos cerrados, e todos os clichês possíveis.

Na Copa de 2014, fiz uma coluna sobre a participação de Fred, um dos últimos representantes da velha guarda de centroavantes ‘paradões’ ao redor do mundo. Ele deu, ao todo, 24 toques na bola na goleada por 4 a 1 sobre Camarões, sua melhor atuação naquele torneio.

Botou fogo

Só em 13 minutos, Gabriel teve 15 contribuições diretas no difícil desafio contra o Tottenham. Depois de o City abrir 2 a 0, levou o empate e o brasileiro ingressou aos 36 minutos do segundo tempo para esquentar a partida.

Objetivo alcançado. No infográfico, enumero e mapeio as participações do atacante, que entrou como um ponta pela esquerda. Atuar mais aberto – não pelo centro, onde rende melhor e faz mais gols – será bom para Gabriel neste início de trajetória. Ter maior liberdade para se deslocar e buscar a bola dará um alívio à sua ansiedade e impaciência.

Com três minutos em campo, ele já tinha finalizado de cabeça duas vezes (3 e 7) – uma delas em lance perigoso, com entrada em diagonal na área e antecipação ao zagueiro – e marcado um gol (5), corretamente anulado por impedimento, ao completar na pequena área um cruzamento rasteiro. Ainda havia protagonizado boa trama pela esquerda (1 e 2), com tabela, arrancada e chegada à linha de fundo.

É claro que nem sempre as jogadas davam certo. E Gabriel fazia sua indefectível cara de choro ao reclamar dos colegas e bradar com o árbitro, tendo ou não razão. Disputou a bola em divididas aéreas cinco vezes (4, 6, 10, 11 e 13), com sucesso em duas delas; pressionou a marcação, interceptando um passe (9) e cometendo uma falta (12); foi à loucura com o juiz quando ele marcou uma falta durante arrancada sua e lhe tirou o direito da vantagem (8); e, para terminar, executou dois passes corretos (14 e 15).

Preciso confessar. Não vejo tanto talento assim em Gabriel Jesus. Jamais terá a capacidade técnica de um Messi ou um Neymar. Mas quem disse que o futebol se resume a isso? Sua estreia foi absolutamente empolgante. Eu me diverti e me emocionei. Estou ansioso para a próxima partida. Só peço a Pep: dê mais do que 13 minutos a ele, por favor!

