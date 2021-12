Zuenir Ventura é eleito para a ABL

O jornalista e escritor Zuenir Ventura, de 83 anos, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL), na tarde desta quinta-feira, 30, com 35 dos 37 votos. Thiago de Mello teve um e Olga Savary um. Zuenir vai ocupar a vaga do acadêmico, dramaturgo, poeta e romancista Ariano Suassuna, que morreu em 23 de julho, no Recife, Pernambuco.

Os ocupantes anteriores da cadeira foram Carlos de Laet, Ramiz Galvão, Viriato Correia, Joracy Camargo e Genolino Amado. Esta foi a última das três eleições para a ABL no último mês. Na semana passada, foi eleito o historiador Evaldo Cabral de Mello para a vaga de João Ubaldo. No dia 9 deste mês, o eleito foi Ferreira Gullar, na vaga deixada por Ivan Junqueira.

