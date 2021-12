Zsa Zsa Gabor se recusa a fazer nova cirurgia e deixa hospital

A atriz americana Zsa Zsa Gabor, de 93 anos, que foi hospitalizada por complicações associadas a uma operação no quadril, recusou-se a se submeter novamente a uma cirurgia e voltou para casa, em Los Angeles, esta segunda-feira, disse seu agente.



John Blanchette afirmou, ainda, que os médicos queriam submeter a atriz a uma cirurgia no fígado. No entanto, Gabor se negou e pediu que fosse levada para casa no exclusivo bairro de Bel Air, oeste de Los Angeles. "Ela queria estar em casa, está cansada de tudo isto", disse Ed Lozzi, porta-voz da filha da atriz, Francesca Hilton. Seu estado de saúde é avaliado de dia e de noite, acrescentou.

