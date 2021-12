Zizi Possi faz cirurgia neurológica

A cantora Zizi Possi foi submetida a uma cirurgia neurológica nesta quarta-feira, 17. De acordo com o site Terra, o boletim médico atesta que foi um procedimento complementar a uma cirurgia de coluna realizada pela artista em outubro. A cantora está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passa bem.



Por conta do período de recuperação, a apresentação da cantora no Teatro Castro Alves (TCA), no dia 10 de dezembro, está cancelada. A produção do espetáculo e a diretoria do TCA informaram que as pessoas que já adquiriram ingressos podem se dirigir à bilheteria do Teatro para o recebimento do valor pago ou, então, devem aguardar a definição da nova data para efetuarem a troca por novos ingressos. Uma nova data ainda não definida.





