Ziraldo recebe alta médica um dia antes de completar 86 anos

Um dia antes de completar 86 anos (nesta quarta, 24), Ziraldo recebeu alta do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 26 de setembro. O cartunista deu entrada na ocasião com quadro de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e ficou alguns dias em estado grave. Deixou a unidade hospitalar nesta terça-feira, 23.

Em seguida, Ziraldo teve "boa evolução clínica", segundo o Hospital, e foi transferido para a Unidade Semi-Intensiva (USI) em 30 de setembro, quando passou a receber tratamento fisioterápico.

Em 2013, o cartunista já havia sofrido um enfarte leve quando estava fora do País, para participar da Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha). Depois, Ziraldo foi submetido a um cateterismo. Em 2014, foi internado no mesmo hospital para passar por exames.

Atualmente, duas exposições em São Paulo celebram a obra do artista: "Os Planetas de Ziraldo", na Casa Melhoramentos, e "Ziraldo... de A a Zi", que está no Sesc Interlagos. As mostras apresentam diversas facetas do artista de 85 anos, e evidenciam como Ziraldo uniu a capacidade de encantar públicos de todas as idades e, ao mesmo tempo, tecer críticas sociais.

adblock ativo