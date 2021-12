Ziggy Marley e Train tocam com Shakira em festival no Brasil

O cantor jamaicano Ziggy Marley, filho de Bob Marley, e a banda americana Train vão acompanhar Shakira nos shows do Pop Music Festival. A informação é da coluna de mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicada nesta terça-feira, 21.

No Brasil, a cantora fará três shows no mês de março: em Porto Alegre (13), Brasília (16) e São Paulo (19). Os ingressos começarão a ser vendidos no 15 de janeiro de 2011 no site da artista (clique aqui e acesse).

