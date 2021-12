Ziggy Marley é a principal atração de festa em Ipitanga

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

¿Estamos preparando um grande show. Vamos apresentar ao público duas músicas novas, A Boa e Você, além de outras que integram os quatro álbuns da nossa carreira de 15 anos¿, afirma Duda Sepúlveda, vocalista da Diamba, uma das atrações da festa Ziggy Marley Music, que acontece sábado, no Kartódromo de Lauro de Freitas, na praia de Ipitanga.



Duda, que anuncia novo CD da banda para este ano, forma a Diamba com Renato Nunes (baixo), Caio Frenn (bateria), Paulo Marola (guitarras) e Tilson Santana (teclados). Já os organizadores do evento prometem uma festa com ampla infra-estrutura para garantir a comodidade e a segurança dos amantes do reggae.

Uma praça de alimentação, bares, posto médico e sanitários estão entre os serviços oferecidos ao público, que, do lado de fora da arena, contará também com um estacionamento com capacidade para mil carros. Os que optarem pelo camarote terão direito a serviço open bar, que funcionará servindo cerveja, água, refrigerante e roskas



| Serviço |



Ziggy Marley Music

Quando: Sábado, 11, a partir das 19 horas

Onde: Kartódromo de Lauro de Freitas, na Praia de Ipitanga

Quanto:Pista - R$ 40 (individual) e R$ 70 (casadinha); Camarote (open bar) - R$ 100/ Vendas: Lojas Pida, Ticketmix e Balcão de Ingressos dos principais shoppings

