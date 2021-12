Zezé Motta e Gaby Amarantos comandam edição do "Mulher com a Palavra"

A atriz Zezé Motta e a cantora Gaby Amarantos irão comandar a segunda edição de 2018 do projeto "Mulher com a Palavra". O evento será realizado na segunda-feira, 30, no Teatro Castro Alves, às 20h. A apresentadora Rita Batista irá mediar a conversa.

A iniciativa tem como objetivo convidar em cada edição mulheres famosas no cenário cultural para falar sobre o empoderamento feminino, além de conversar também sobre a carreira profissional e artística. Os ingressos custam R$ 5 e R$ 10, e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista ou no site Ingresso Rápido.

Na primeira ediçao deste ano, em maio, o projeto "Mulher com a Palavra" recebeu Conceição Evaristo e Karol Conká.

adblock ativo