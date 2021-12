Zezé Motta comemora 50 anos de carreira com muitos projetos

"Ainda é preciso criar espaços para os negros na TV. Claro que não há como comparar a situação de hoje com a de 50 anos atrás, mas ainda precisamos avançar muito, inclusive em questões salariais. Novelas de muitos negros atuando? Só quando o tema é o da escravidão".

A afirmação é da atriz e cantora Zezé Mota, 71, que comemora 50 anos de carreira com invejável vigor físico e intelectual. Considerada uma das principais intérpretes negras do país, Zezé, que também é militante pela ampliação do espaço dos negros na comunicação, é uma das fundadoras e presidente de honra do Cidan - Centro Brasileiro de Informações e Documentação do Artista Negro.

Reconhecida por trabalhos artísticos expressivos em televisão, cinema e teatro, Zezé também ocupou o cargo de Conselheira de Direitos Humanos no governo de Fernando Henrique Cardoso.

E mais: atuou na Superintendência da Igualdade Racial do governo do Rio de Janeiro no governo de Luis Inácio Lula da Silva. Com toda essa experiência e bagagem de vida, a artista afirma que não é fácil ser artista, sobretudo negro(a) no país, mas que se sente orgulhosa de sua trajetória.

"Não posso reclamar da vida. Minha carreira foi cheia de altos e baixos, mas consegui ser respeitada graças a Deus e aos meus orixás", frisa.

Show na Bahia

Zezé, que tem forte relação com a Bahia - "Já saí no Olodum, no Ilê Ayê e frequentei durante muito tempo o terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá, de Mãe Stella" —, vai matar a saudade dos baianos.

Neste domingo, 7, a convite das Ganhadeiras de Itapuã, participa do show Toda Mulher é Meio Chica da Silva, que prega o empoderamento da mulher. Além das Ganhadeiras de Itapuã e Zezé, participa a cantora Aiace.

Quase 40 anos após o lançamento do filme Xica da Silva - (com X mesmo), de Cacá Diegues -, Zezé já perdeu a conta de quantas mulheres a agradecem por ter feito Xica. Ela entrega que no repertório não vão faltar sucessos como Xica da Silva, Crioula e Alapalá, entre outros hits.

Novo CD

E tem mais novidades: a intérprete já entrou em estúdio para gravar seu novo CD, O Samba Mandou Me Chamar, projeto que será lançado este ano. A artista ganhou músicas inéditas de Arlindo Cruz, Fundo de Quintal e gravará também uma canção do tremendão Erasmo Carlos.

Este mês, o público poderá rever a face atriz de Zezé na novela Escrava Mãe, da Rede Record, escrita por Gustavo Reiz. Ela é uma das protagonistas vivendo a escrava Tia Joaquina, e fará a narração de diversas passagens do folhetim televisivo.

Depois de abertamente ter se posicionado contra a sua participação na novela Boogie Oogie, da TV Globo —" Fui convidada para um papel interessante, mas acabei como figuração" — Zezé voltará a ter papel de destaque.

Seriado, teatro e musical

Zezé Motta conta que recentemente gravou o seriado Condomínio Jaqueline, pelo canal Fox - "Faço uma síndica muito louca, um bom personagem" - e que, depois de ter feito o curta-metragem sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, autora do celebrado livro Quarto de Despejo, recebeu o convite para interpretar a autora no teatro. "Acho pouco provável conciliar este trabalho este ano", lamenta.

Entre as homenagens pelos seus 50 anos de carreira, está previsto, ainda, o musical Muito Prazer, Zezé!, de Rodrigo Murat. O título vem da música que Rita Lee e Roberto de Carvalho fizeram em 1978.

Atenta às questões femininas — "As mulheres ainda são vítimas da sociedade machista" - e da saúde da mulher negra, ela faz campanha contra anemia falciforme e torce para o país sair da crise. "Uma hora vai mudar", diz.

