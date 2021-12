Zezé Di Camargo e Luciano criticam formato do Criança Esperança

Zezé Di camargo e Luciano recusaram o convite para participar do Criança Esperança que acontece neste sábado, 14. A dupla também não estaria satisfeita com o formato adotado para a edição deste ano, segundo informações do site Terra.

Durante uma entrevista coletiva para o lançamento do livro "Dois Corações e Uma História", na sexta-feira, 13, os cantores criticaram o programa da Rede Globo. "Sabemos de outros artistas que recusaram porque não concordaram com o formato. No ano passado já participamos, meio a contragosto. Acho complicado o artista ser tolhido no seu direito de cantar a música que quiser, que é a que o povo que tá assistindo conhece. Ano passado fizemos uma música que não tinha nada a ver com a gente, aí tivemos que ensaiar, e a gente tinha nossa agenda, tivemos que encaixar o Criança Esperança no meio. Neste ano, achamos melhor ficar com nossos compromissos", afirmou Zezé.

Luciano disse que respeita a decisão da Globo de fazer um formato diferente, em forma de musical. "Mas acho que eles vão perder audiência, acho que deveriam continuar com uma coisa mais popular", ressaltou.

