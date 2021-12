Zezé di Camargo dá declaração machista no The Noite

O cantor Zezé di Camargo anda, mesmo, com a língua afiada. Durante entrevista a Danilo Gentili, exibida na sexta, 9, no programa ‘The Noite’, do SBT, o cantor exercitou o machismo ao dar uma declaração polêmica sobre as mulheres.

Ele, que se divorciou de Zilu, após quase três décadas de casamento, para assumir o namoro com Graciele Lacerda, disse que "passar a mulher da gente pra trás é fácil, difícil é passar pra frente". A frase, naturalmente, não soou nada bem.

O sertanejo já foi acusado diversas vezes de infidelidade em seus relacionamentos. Com a mais recente declaração, Zezé dá a entender que trair a companheira ou separar-se dela é simples. Complicado seria conseguir um parceiro para a ex. (Emais)

adblock ativo