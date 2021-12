Zéu Britto em cartaz com `Pele, Osso e Ousadia´

O Teatro Vila Velha recebe, nos dia 9 e 10 de janeiro, o cantor Zéu Britto, com o espetáculo 'Pele, Osso e Ousadia'. Trata-se não apenas de um show de Zéu e sua banda, mas há também intervenções cênicas, com os atores Andréa Neves, Bernardo Mendes e Rose Lima, que brincam com recursos multimídia. O ingresso custará R$ 20 (inteira).











