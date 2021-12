Zelito Miranda leva forró ao Pelô

Faltam poucos meses para o São João - e para o Dia dos Namorados -, mas alguns não querem esperar até lá para dançar forró agarradinhos. Às 11h desta domingo, 22, o arrasta pé de Zelito Miranda embalou o momento de vários casais no largo Pedro Archanjo, no Pelô, durante a sexta temporada do Forró no Parque.

O evento também contou com a participação do sanfoneiro Chambinho do Acordeon, que interpretou Luiz Gonzaga no cinema. O sanfoneiro aproveitou a oportunidade para exaltar o rei do Baião ao lado do anfitrião Zelito.

Além dele, a cantora Amorosa também homenageou o grande forrozeiro e fez o esquenta junino ser ainda mais caloroso.

Enquanto músicas como "Caminha" e "Na Varanda" saíam do palco, o amor ganhava vez na pista de dança. Os aposentados Joselita Sacramento, 58, e Antônio Carlos Calmon, 59, foram curtir o evento a dois. "Onde ela vai, tô indo. Gosto de dançar forró e assistir", conta Antônio.

Além da paixão pelo ritmo, os dois também foram fortalecer o contexto junino juntos. "Minha família foi quem propagou o samba duro junino, que é reconhecido por Zelito. Nem preciso dizer que adoro dançar forró", diz Joselita.

Independente da grande quantidade de casais, o Forró no Parque contou com um público variado. Crianças, adultos e idosos arriscavam passos, mesmo sem ter alguém para dançar.

Solteiros também curtem

Em meio aos casais, um grupo provou que curtir o forró também é válido entre amigos. Com uma cervejinha na mão e molejo nos pés, Menandro Carlos de Jesus, 25, Ubaldo Nogueira, 39, Murilo Carlos, 21, e Jociel Nascimento, 37, aproveitaram o momento mesmo sem um par para dançar. Porém, ao menos um deles não descartou a possibilidade de achar a metade da laranja por lá. "A primeira opção é curtir o forró. Se mais tarde eu achar alguém, melhor", conta Menandro.

Nascido em Irará, ele diz que forró é sinônimo de felicidade. "Por mim, tocava o ano todo", pontua. Até o São João, o rapaz pode encontrar uma parceira. Mas uma coisa é certa: o esquenta entre amigos foi bom no Pelô (o evento não foi realizado no Parque da Cidade em função das obras que estão sendo feitas no local).

