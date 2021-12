Zelito Miranda faz show gratuito no Parque da Cidade

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O cantor e compositor baiano Zelito Miranda se apresentará no domingo, 16 de janeiro, às 11h, no Parque da Cidade (Itaigara). O show marca a volta do projeto Forró no Parque e o lançamento do CD "Zelito Miranda canta Genival Lacerda", em homenagem ao cantor paraibano.



A apresentação terá participação de Genival e João Lacerda revivendo sucessos como "Quem Dera", "Radinho de Pilha", "Severina Xique Xique" e "O Jeguinho Milionário". O Projeto Forró no Parque acontece uma vez por mês e tem entrada gratuita.



Além do show, Zelito começa o mês de janeiro com mais uma novidade: o artista, natural do município de Serrinha, acaba de lançar a autobiografia "Zelito Miranda o Rei do Forró Temperado", na qual conta a sua trajetória antes de enveredar pela música e o forró.

|Serviço|

Zelito Miranda - Forró no Parque

Onde: Parque da Cidade - Itaigara

Quando: 16 de janeiro, às 11h

Quanto: gratuito

adblock ativo