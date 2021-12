Zélia Duncan traz espetáculo Totatiando a Salvador

A cantora Zélia Duncan vai apresentar em Salvador o espetáculo Totatiando. O espetáculo terá apresentação única na quarta-feira, 9, às 21h, no Teatro Jorge Amado.

Totatiando é uma declaração de amor à obra de Luiz Tatit e a São Paulo, cidade que sempre despertou a curiosidade e aguçou o desejo de Zélia Duncan ser artista. “Não é show. É a proposta de representar algumas das músicas de Tatit, onde eu e minha preciosa diretora, Regina Braga, enxergamos possíveis personagens”, explica Zélia.

Após a sessão, que acontece no dia 9 de novembro, haverá um bate-papo da série “Encontros Vivo EnCena”, com a participação da artista Zélia Duncan e do curador do projeto, Expedito Araujo. Além da proximidade com a artista, o encontro permite aos participantes conhecer e compartilhar histórias inspiradoras e ideias transformadoras para a cultura brasileira.

Ingressos custam R$ 80 (plateia), R$ 60 (balcão) e R$ 50 (vale cultura). Estão à venda na bilheteria do teatro de quarta a domingo das 14hs as 19hs ou pelo compreingressos.com

