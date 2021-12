Zélia Duncan participa de projeto no TCA

Que atire a primeira flor a mulher que nunca escutou "seja como homem" quando estava adentrando em um território de predominância masculina. Até mesmo na arte, um campo aberto à subjetividade, as mulheres ainda encontram desafios.

Ao versar com essa questão, o projeto Mulher com a Palavra convida a cantora e compositora Zélia Duncan para falar do tema da 3ª edição do evento, Trajetórias Artísticas - Papéis e Possibilidades de Escolhas.

A iniciativa da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM-BA) e da Maré Produções acontece nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 10.

Com mediação de Tia Má, youtuber e jornalista, Zélia estará com a palavra para se referir à participação da mulher na arte, que é comumente comparada com a do homem. "De um modo geral, é um território supostamente mais livre. Talvez em relação a instrumentistas haja uma pré-disposição para comparação", diz a cantora.

"Acho que estamos avançando muito. A ciência certamente ainda é mais do que a arte", afirma Zélia.

Arte como destino

No evento, ela vai falar também sobre as escolhas da profissionalização artística, os desafios, os papéis desempenhados e a relação com o mercado brasileiro. Independente de qualquer questão, Zélia afirma: "Arte, a meu ver, não se escolhe, você é abduzida".

A fruição da arte é algo que tem sido questionado desde o frankfurtiano Walter Benjamin e é de certa forma uma das pautas da iniciativa, já que Zélia vai abordar o impacto das mudanças sociais e tecnológicas na relação do artista e do público com as obras.

Mas ela dá uma deixa a esse respeito: "Arte é expressão e, antes de mais nada, somos, como qualquer outro, um ser humano que vive as mudanças, e todas elas vão se refletir no nosso trabalho".

Incentivadores

O projeto conta com o patrocínio da Bahiagás, com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Teatro Castro Alves e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, além do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - Irdeb.

