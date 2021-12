Zeca Pagodinho lança CD e DVD com clássicos do samba

Quando o partido alto tomava conta dos subúrbios da capital carioca, nos anos 1970, lá estava Zeca Pagodinho, seguindo a tendência e frequentando as rodas do bloco carnavalesco Cacique de Ramos.

O samba foi ocupando mais do que somente as horas vagas na sua vida e, em 2013, Zeca comemora 30 anos de carreira com o lançamento do seu CD e DVD Multishow Ao Vivo: Vida Que Segue, gravado em um show realizado no Rio de Janeiro, dias 4 e 5 de dezembro do ano passado.

Repertório e cenário - O novo álbum traz músicas clássicas do samba, que relembram os principais nomes do gênero, como Trem das Onze (Adoniran Barbosa), O Sol Nascerá (Cartola e Elton Medeiros), Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti e Hortênsio Rocha), Aquarela Brasileira (Silas de Oliveira), Mascarada (Zé Keti e Elton Medeiros) e muitas outras.

Todos esses clássicos fazem parte de um repertório que marcou a infância do cantor e que recupera os seus momentos de reunião familiar para tocar samba. "A ideia é mostrar como é que começou o meu amor pelo samba", diz Zeca.

Essa concepção é combinada com um pano de fundo, no DVD, que remete às paisagens antigas ou bôemias do Rio de Janeiro, como a Lapa. Participações - A produção contou com participações de artistas consagrados da música brasileira. A segunda canção do DVD, Preciso Me Encontrar, é interpretada por Zeca ao lado da cantora Marisa Monte e acompanhada pelos arranjos de Hamilton de Holanda (bandolinista) e Yamandú Costa (violonista).

Esses dois últimos também participam da música Gosto Que Me Enrosco, uma composição de José Barbosa da Silva, o Sinhô, um dos maiores compositores de samba do Brasil. Em seguida, o anfitrião chama Paulinho da Viola e a Velha Guarda da Portela para dividir o palco cantando Foi um Rio que Passou em Minha Vida, composição de Paulinho em homenagem à escola. Entre as últimas canções, Pagodinho recebe também Leandro da Sapucahy para cantar Batuque da Cozinha.

Tão especiais quanto os músicos convidados, para Zeca, são as crianças do Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, que participam do clipe da música É Vida Que Segue - também chamada de Por Que Não? - de Serginho Miriti, única inédita do álbum e que dá nome ao trabalho. Além do coral das crianças, o clipe é cantando junto com a Xuxa.

Com o trabalho pronto e já disponível para venda, Zeca Pagodinho diz estar satisfeito com o resultado. Segundo ele, alcançou a proposta de resgatar a herança do gênero que canta. "Quem é da antiga está relembrando e quem é novo está conhecendo o que é o samba", diz o artista.

