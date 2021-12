Zeca Pagodinho ganha R$ 30 mil após sentença judicial

Zeca Pagodinho acaba de faturar R$ 30 mil após uma decisão judicial. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira, 29, no site O Fuxico, o dinheiro é fruto de um processo movido pelo sambista contra as empresas Aerolíneas Argentinas e a operadora de turismo 1º Nível.

O caso foi parar no tribunais depois do cantor passar as férias de julho de 2008 em Bariloche, na Argentina. Ao lado de seis acompanhantes, o artista alegou que os agentes de turismo não deram a atenção devida e, quando voltavam ao Brasil, tiveram de encarar mais de quatro horas de espera antes de embarcar. Para piorar o transtorno, o avião não tinha serviço de bordo e os banheiros estavam fechados quando fizeram escala em Buenos Aires.

A sentença do desembargador da 11ª Câmara Cível do Rio foi publicada na última quarta-feira. Ele aumentou o valor da indenização para R$ 30 mil, depois de um juiz de primeira instância ter estipulado apenas R$ 10 mil de punição para cada empresa.

O fuxico publicou ainda um trecho da entrevista dada por Sylvio Guerra, advogado de Zeca: “Na posse dos autos, o desembargador considerou que a indenização se deu de forma acanhada, e reformou a sentença para majorar o valor para R$ 30 mil, reconhecendo o apelo que fiz em favor do artista e contra as empresas. As empresas terão de pagar as custas do processo e a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação”, explicou.

adblock ativo