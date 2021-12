Zeca Freitas lança songbook com composições e histórias

De tempos em tempos, José Maria Caldeira Teixeira de Freitas agrega novas atividades e interesses à sua trajetória. Essa característica é produto da sua permanente curiosidade. Afinal, a mudança é objeto de atração desde cedo: estudante de medicina na juventude, logo decidiu trocar de área.

A música chamava-o desde os dez anos, quando começou a tocar piano em casa com certa facilidade. Nasceu no Rio de Janeiro, mas foi na Bahia que Zeca Freitas construiu a sua sólida carreira como maestro, arranjador, multi-instrumentista e produtor musical.

No início dos anos 1970, já decidido, mudou-se para os Estados Unidos e estudou na renomada Berklee College of Music, em Boston, onde viveu durante dois anos. Pretendia continuar em terras norte-americanas, porém, o frio e o inglês, ou melhor, a saudade do português e do Brasil, contribuíram para antecipar o retorno.

Trouxe na bagagem a sua primeira composição, DQP, que já havia lhe rendido uma boa nota na universidade. É essa música que abre o seu songbook, cujo lançamento ocorre nesta quarta-feira, 13, às 20h, na Tropos, no Rio Vermelho.

O livro contém as partituras de praticamente todas as suas músicas, entre elas Alma Brasileira (gravada por Paulo Moura), das diversas fases dos anos 1970 para cá. Mostra o constante trânsito pelo jazz e seus diferentes subgêneros, bolero, balada, funky, chorinho e baião. Parece muito, entretanto, é só uma parte.



"Me sinto muito influenciado, escuto algo e me encanto rápido. Em um momento estou ligado em Tom Jobim, ouço outra coisa e vou seguindo naquela direção. Aí faço e vou indo", conta o multifacetado músico em entrevista à reportagem de A TARDE.

A ocasião é uma ensolarada tarde de sexta em que Zeca organiza os últimos detalhes da produção do evento, que terá apresentação sua e participações de amigos convidados. Além do songbook, serão vendidos alguns de seus trabalhos, como o vinil do grupo Raposa Velha, do qual fez parte nos anos 1980. "Era muito experimental, pois Toni Costa e Guilherme Maia tinham passado pelo Smetak. Alguma coisa da Escola de Música da Ufba. E quando Fred Dantas me convidou para formar o grupo, de free jazz, topei na hora".

Muito em um só

Os registros do songbook são entremeados por fotografias, cartazes de shows e histórias das composições e da relação com cada estilo, assim como das transformações, dos parceiros e conjuntos. Em suma, uma espécie de autobiografia para ler, tocar e ver. Além disso, perceber, sobretudo, o tamanho e a importância da obra autoral do maestro.

Zeca Freitas integrou a Banda do Companheiro Mágico em meados dos 1970, ao lado de Tuzé de Abreu, Toni Costa, Sérgio Souto e Guilherme Maia, entre outros, e A Fina Flor, com instrumentistas como Letieres Leite, Rowney Scott e Joatan Nascimento.

"A Banda do Companheiro Mágico foi fundamental, inclusive para a cena na época. Era um grupo grande, com muitos sopros, fomos para o Rio em temporada", relembra.

Já no final dos 1990, a criação de A Fina Flor foi outro marco na música instrumental da cidade. Com o grupo definido, Zeca e outros membros reuniram-se com o diretor de teatro e gestor cultural Márcio Meirelles em busca de pauta no Teatro Vila Velha. "Ele olhou o nosso projeto, viu o time e falou: 'isso aqui é a fina flor'". A turma realizou inúmeras apresentações e chegou a acompanhar Hermeto Pascoal em Salvador.

A versatilidade de Zeca também revela-se nos seus variados instrumentos. O primeiro foi o piano e a lista somente cresce. Ele vai lembrando cada um, na ordem.

"Passei por muitos. Fui pegando um e outro. Comecei com piano, tendo aula em casa, e depois peguei violão, pois minha irmã não estava tocando e ele ficou para mim. E veio a flauta, em seguida o saxofone. Encontrei um violoncelo numa loja de antiquário, comprei e reformei para tocar. São muitos", diz.



O Montreux baiano

Como produtor, Zeca faz desde 1980 o Festival de Música Instrumental da Bahia, no Teatro Castro Alves. A edição de número XXI aconteceu em junho deste ano e teve, entre as atrações, João Donato e Leo Gandelman. No primeiro dia, o realizador apresentou o seu show Percutindo, baseado no disco homônimo, em que todas as composições foram elaboradas em cima da percussão de ritmos brasileiros e africanos.

No começo, a estrutura do festival era precária. Nas palavras de Zeca: "Feito na marra, totalmente amador, sem burocracia. Eu e mais uma pessoa fazíamos. Teve um ano em que me vi sozinho, mas como já estava bem adiantado, consegui. Era um mutirão, os músicos ganhavam uma divisão de bilheteria. No início, queria que ele se transformasse num Festival de Montreux e até hoje não houve como. Acho que merecia ser muito maior!", defende.

Após lançar o songbook, que ele sabia que "em algum momento teria que acontecer", Zeca vai continuar fazendo shows com a sua Orquestra de Todos os Santos. Ao mesmo tempo, pretende mergulhar em dois novos projetos, ambos literários. Um deles é escrever sobre a história do Festival de Música Instrumental da Bahia. O segundo é um ensaio sobre improviso e música instrumental.

"Fiz umas conferências e cheguei a algumas conclusões. Também quero escrever sobre jazz. Tudo isso é muito importante. E, em relação ao festival, vou fazer, nem que seja um relato desse tempo. São muitos desejos!", completa.

