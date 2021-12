Zeca Baleiro se apresenta na Concha Acústica

O cantor e compositor Zeca Baleiro é a primeira atração da segunda edição do projeto Som na Concha. O maranhense levará para Concha Acústica do Teatro Castro Alves, sábado, 11 de março, a partir das 18h, o show que celebra os 20 anos do lançamento de seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”.

A noite ainda contará com show de abertura de Marcos Clement, interpretando músicas autorais que estarão em seu primeiro CD a ser lançado este ano e sucessos do cantor Raul Seixas. Os ingressos serão vendidos a R$ 40 (cota de 40% de meia entrada), na bilheteria e balcões do TCA e no site ingressorapido.com.

No espetáculo, Zeca Baleiro estará acompanhado por dois amigos com quem tem dividido palcos e estúdios em ocasiões diferentes ao longo de sua carreira: Tuco Marcondes (guitarras e vocais) e Adriano Magoo (teclados, samplers, sintetizadores e acordeon). Zeca Baleiro vai fazer um passeio pela sua discografia, mostrando alguns lados B e arranjos contagiantes de canções já consagradas como “Era Domingo”, “Telegrama”, “Meu Amor Minha Flor Minha Menina” e “Babylon”.

O público também poderá esperar surpresas de Zeca Baleiro, que costuma preparar releituras de músicas de outros artistas.

