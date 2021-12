Zeca Baleiro lança CD que fica entre a reflexão e o ritmo

Zeca Baleiro chega ao seu 10º CD de inéditas (o 16º de carreira), em 19 anos de trajetória fonográfica, confirmando a sua marca artístico-musical permeada pelas elegantes e viscerais canções. Era Domingo (Som Livre) é um disco reflexivo, como define o próprio cantor e compositor maranhense. O atual momento político do Brasil, revela, interferiu na sua criação, de algum modo.

"Mas é, também, um trabalho vibrante, rítmico, caloroso. É uma maneira de combater este tempo obscuro que estamos vivendo", disse, em entrevista ao Caderno 2+, referindo-se, especialmente, ao rap Desesperança, dele e Paulo Monarco, sobre trecho de poema de Sousândrade (1833-1902).

As canções de Era Domingo foram compostas nos últimos três anos, à exceção de Pequena Canção, "que é do baú". A escolha do repertório é sempre solitária, no caso dele. "Só depois de prontas é que mostro aos músicos e a alguns poucos amigos", conta o artista.

O mergulho à introspecção criativa resultou em 11 composições, todas de sua autoria, com exceção de Deserta (em parceria com Lokua Kanza) e a citada Desesperança.

Como fez em 2012, com o CD O Disco do Ano, Baleiro reuniu vários produtores para assinarem as faixas do novo álbum. Entre eles, nomes como os dos músicos que o acompanham: Tuco Marcondes (guitarra e violão); Kuki Stolarski (bateria) e Fernando Nunes (baixo).

Depois de quase 20 anos de carreira, justifica, natural que a motivação artística tenha que ser renovada e, além do mais, como diz o próprio, tudo que o artista não quer é um trabalho burocrático.

"Tenho buscado novos meios de fazer CDs e shows para manter o frescor de sempre. Tenho conseguido, por ora. Neste caso, chamei 13 produtores para trabalharem comigo na elaboração das 11 canções. Cada música chega de uma maneira diferente. Minha voz e a mixagem é que dão a unidade do trabalho. Foi um processo muito instigante. Trabalhoso, claro, mas prazeroso demais".

Repertório

O CD traz baladas reflexivas, como Homem Só e Balada do Oitavo Andar, bem como a que dá nome ao disco (Era Domingo), composta há cerca de dois anos, em um amanhecer em Fortaleza, durante a turnê do show Chão de Giz, depois de uma noite de insônia, como ele conta.

O álbum traz, também, o baião-canção Pequena Canção, o reggae O Amor é Invenção, o pop-africano Deserta, a irreverente Desejo de Matar e a incisiva De Mentira, entre outras que compõem o novo trabalho, um disco marcado pela qualidade musical e maturidade poética.

O CD foi mixado em Nova York, por Patrick Dillet, onde também foi masterizado, no Sterling Sound, por Chris Gehringer, que já trabalhou em discos das cantoras Rihanna, Selena Gomes e Madonna.

Como cronista do seu tempo, com a veia de poeta à flor da pele, Zeca Baleiro captura tudo à sua volta e transforma em canções. Nessa hora, o artista e o cidadão são uma só pessoa em defesa da arte, da soberania nacional e dos direitos humanos e sociais.

"Não estamos em um bom momento, isso parece óbvio. Muita coisa sob ameaça, inclusive nossas recentes conquistas democráticas. A discussão é mais profunda e o buraco, mais embaixo. Não se trata mais de ser deste ou daquele lado, mas de defender o que é correto: a lei, o processo democrático, as demandas populares", opina.

Insatisfeito com os políticos que estão na cena atual, "governando para si e não para o bem comum", ele acredita que é hora de reverter a situação. "Precisamos destronar os reis do cinismo, dando resposta nas urnas e nas ruas", discursa.

Entusiasmo juvenil

A identidade artística de Zeca Baleiro se consolida como autor e intérprete de canções líricas e ácidas, mergulhadas em uma estética musical irreverente, de influências regionais e universais.

Apesar de manter intacta a sua personalidade musical e fiel ao seu compromisso com a criação, o artista de Por Onde Andará Stephen Fry? (1997) e Vô Imbolá (1999), seus dois primeiros discos, teve que aprender a administrar a carreira em outro patamar de visibilidade.

"Aquele Zeca do início não existe mais. Ou melhor, existe, mas se veste mais sobriamente. Há uma irresponsabilidade, uma inconsequência estética no início da carreira, uma precariedade até, que são muito salutares. Tentar manter esse entusiasmo juvenil do início é um dos maiores desafios. Tem que continuar a ser um 'amador' empolgado", faz o balanço.

É nos filhos adolescentes que Zeca Baleiro, 50 anos, tem uma espécie de parâmetro musical. "Eles são bastante musicais, já tocam e gostam de cantar. Dão palpites no meu trabalho até demais (risos). Eles têm sido um bom termômetro pra mim. Quando falam que tal música é "irada", eu levo fé", conta o pai de Vitória e Manuel.

Em nova turnê nacional, Zeca ainda não sabe quando chegará em Salvador. "Adoraria voltar à Concha Acústica", deixa o recado. Mas, em julho, tocará no Teatro Castro Alves (TCA), em homenagem a Gonzaguinha, pelo Prêmio Música Brasileira.

