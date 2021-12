Zeca Baleiro faz show em formato de recital no TCA

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



Zeca Baleiro apresentará seu mais novo álbum, intitulado “Concerto”, na capital baiana. O músico fará show na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, nos dias 18 e 19 de novembro, às 21h. Os ingressos já estão à venda e podem ser comprados na bilheteria do Teatro e nos balcões de venda dos SACs dos shoppings Iguatemi e Barra. Os bilhetes custam R$ 80 (filas de A a W) e R$ 70 (filas X a Z11).

