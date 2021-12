Youtuber Viihtube apresenta espetáculo em Salvador

Fenômeno no Youtube, com quase 3 milhões de seguidores, a youtuber Vitória Moraes, mais conhecida por Viihtube, traz para Salvador, o seu espetáculo teatral "Mas Ele é Meu Primo!", terça, 6, às 18h, e quarta, 7 de setembro, às 19h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O espetáculo é uma comédia que reúne esquetes sobre as relações entre primos, com as quais todos os jovens e adultos podem se identificar. No enredo, histórias que narram segredos, conflitos, medos e muitas descobertas.

No espetáculo, ainda são abordados temas mais sérios relacionados ao universo adolescente, como drogas e o consumo de bebidas alcóolicas na adolescência. Além de Viihtube, o espetáculo conta a participação de Renato Cunha e Marina Mony.

A cantora e atriz Jullia, conhecida por diversos papéis em novelas do SBT, comerciais e peças de teatro, fará a abertura do evento, com um pocket-show incrível, cantando diversos sucessos, entre eles a sua música de trabalho, "Atrevida".

Os ingressos variam entre R$50 e R$100, mas os fãs que desejarem ficar ainda mais perto da estrela do Youtube, podem adquirir o ingresso "Meet&Greet" por R$ 250, que dá direito a tirar uma foto com a artista e um lugar privilegiado para assistir ao espetáculo.

