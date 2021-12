Youtuber Gustavo Stockler lança livro em Salvador

Com quase 4 milhões de seguidores no Youtube, Gustavo Stockler chega a Salvador para lançar "O Diário Secreto" neste sábado, 19, às 10h, no Piso L3 do Shopping Barra.

No livro, o youtuber, atual namorado de Kéfera, fala de maneira bem-humorada e despretensiosa sobre a importância de sonhar, arriscar, ser criativo e se reinventar, além de sentimentos que podem desviar as pessoas de seus caminhos como o medo, autocrítica e até a falta de persistência.

