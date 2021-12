Youtuber Authentic Games faz show na Concha Acústica

O fenômeno da internet, o youtuber Marco Túlio, mais conhecido como "Authentic Games", vai se apresentar na capital baiana. O show acontece no dia 2 de abril, a partir das 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Para garantir seu ingresso basta acessar o site do ingresso rápido.

Famoso por comentar jogos como o Minecraft, o youtuber vai aproveitar o momento para fornecer dicas para os fãs sobre o game. A apresentação também contará com números musicais e momentos de interatividade com garotada.

Além de Authentic, o evento também terá a presença de Namorada Perfeita e toda a turma. Para que a meninada não perca nenhum minuto dessa viagem inesquecível, serão instalados telões de led gigantes, além de um show de luzes especial.

Youtuber

O mineiro Marco Tulio, aos 20 anos, é um fenômeno multimídia. Sempre apaixonado por games, ele ganhou fama na internet com o Canal AuthenticGames no YouTube, onde publica diariamente três vídeos para cerca de 6 milhões de inscritos em seu canal.

Desde a criação do canal no Youtube, em 2011, seus vídeos já receberam mais de 2,3 bilhões de acessos. Recentemente bateu o recorde de 11 milhões de visualizações, em um único dia.

SERVIÇO

AUTHENTIC GAMES AO VIVO

LOCAL: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

DATA: 02 de abril

HORÁRIO: 18 horas

INGRESSOS:

PLATEIA

1º lote: R$ 100,00 (inteira) R$ 50,00 (meia)

2º lote: R$ 120,00 (inteira) R$ 60,00 (meia)

CAMAROTE

R$ 200,00 (inteira) R$ 100,00 (meia)

